往來南科車輛「每天破萬」改道 台南新市大洲居民叫苦

2019-11-28 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市新市區大洲里一帶原本相當寧靜，自從鹽水溪堤防道路封路施工後，往來南科上下班大量車流甚至過境車輛「每天破萬輛」，都轉往橫跨大洲排水的鹽水三號橋，但該橋梁已建30年，老舊橋窄護欄低，會車不易常擦撞橋墩，更有機車撞橋墜溪，地方怨聲載道，大洲里長黃雅倫一再反映，立委郭國文、市議員林宜瑾邀集相關單位今天會勘，敲定年底前完成橋梁安全檢測，如何改善市府會同河川局協調。

不過今年因南科北外環、樹谷30米道路施工，配合拓寬南科堤岸道路封閉，民眾多改走台灣歷史博物館旁大洲排水堤岸道路，經鹽水三號橋轉入大洲，再轉往樹谷園區到南科，或者由大洲二號橋接堤岸道路到南科。

黃雅倫表示，以往台南市區往來南科民眾，大都利用鹽水溪旁堤岸道路可迅速到達，節省許多時間。現在「車全進大洲社區，影響民眾行的安全、住戶不安心」。

鹽水三號橋民國76年興建，部分鋼筋已裸露，橋旁護欄低，近來車流大增已影響橋梁安全，護欄低矮也有機車撞上騎士摔入排水渠，且沿途沒有路燈夜間視線不良，新市與安南、安定等地方各界都呼籲儘速解決，不要等到重大事故再來善後。

林宜瑾與郭國文邀集第六河川局、市府工務局、水利局與新市區公所等相關單位會勘，現場討論後決定市府工務局在12月底前完成橋梁安全檢測後，再決定採維護或者改建方式來解決橋梁安全問題；引道路面、路燈等安全設施也要設法改善。