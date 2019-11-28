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要泡湯了！台南抽檢溫泉業者結果看這裡

2019-11-28 15:39聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市衛生局今年陸續不定期抽驗白河區關子嶺、六重溪及楠西區龜丹等共計39家溫泉業者，總共抽驗151件，其中有8件初驗不合格，經輔導改善後，複驗均全數合格。檢驗結果已公布於衛生局網站（https://health.tainan.gov.tw//）-衛生安全-營業衛生專區，另配合政府資料開放政策，亦同步公布於臺南市政府資料開放平台（http://data.tainan.gov.tw/），建議民眾於消費前上網查詢瀏覽。

秋冬泡湯旺季來臨，許多人會呼朋引伴一起至本市溫泉區泡湯，共享溫馨歡樂的泡湯時光。

衛生局表示，依台南市營業衛生管理自治條例規定，持續稽查、抽驗轄下溫泉場所營業衛生與水質，以維護消費者泡湯品質與權益。稽查與輔導項目包含泡湯池必須定期刷洗清潔並備有紀錄可查、提供消費者使用完後器具必須清潔消毒、抽驗檢測溫泉水質「生菌數及大腸桿菌」、溫泉浴池營業場所應於明顯處標示泡湯注意事項等各項衛生管理措施是否符合規定，經查與規定不符者，通知限期14天內改善並辦理複查(驗)，若仍不合格者，將依規定裁罰3000元至1萬5000元整。

衛生局提醒民眾泡湯前應先徹底洗淨身體，並參考業者公告標示的酸鹼值、水溫及其他注意事項，每次浸泡以10至15分鐘為原則，並適量補充水分，眼睛避免接觸池水，若身體有任何不適，請立即離池並通知服務人員；若有過於疲勞、喝酒、空腹或剛吃飽狀態與患有過敏、高血壓、心臟疾病及循環系統不佳者是不適合泡湯的；泡湯結束後建議應擦拭適量乳液保濕，避免皮膚過度乾燥。

衛生局仍會持續辦理衛生稽查及水質抽驗外，也鼓勵業者應落實衛生自主管理，以提供消費者高品質的泡湯環境，希望大家都能放心享受難得的泡湯樂趣。

台南市衛生局持續抽檢溫泉、游l泳池業者。圖/衛生局提供
台南市衛生局持續抽檢溫泉、游l泳池業者。圖/衛生局提供
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台南市衛生局持續抽檢溫泉、游l泳池業者。圖/衛生局提供
台南市衛生局持續抽檢溫泉、游l泳池業者。圖/衛生局提供
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衛生局溫泉抽驗

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