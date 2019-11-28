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住戶苦！側溝施工卡在台電電桿 門口留大坑洞擔心掉落

2019-11-28 15:20聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆區同仁巷側溝改善工程，卡在台電電桿停工一個多月，徐姓住戶住家門前留了一個大坑洞，一開門就有掉下去的危險，且積滿臭水茲生蚊蟲，苦不堪言。

麻豆區公所表示，施工前就有協調，請台電配合工程，目前側溝箱涵預鑄已完成，只等台電斷電遷移就可以放上去完工，但台電遲遲未有回應，施工前就協商好請台電要配合施工進度斷電，之前打了3次電話聯繫還是沒進展，11月13日正式行文也沒收到回覆；

台電新營區營業處表示，因前瞻計畫公共工程多，業務量增加，加上年底全擠在一起，設計人力上有所不足，已加緊趕工設計，該項工程電桿是原住置配合側溝工程 移動，預計12月2日可完成設計，交給施工部門請承包商加快施作進度。

「這就是我家門口，一開門就有掉下去的可能。」徐姓住戶說，忍了一個多月但都沒有處理，打了2次電話到台南市府1999，

連絡麻豆區公所不管什麼結果都要連絡，但從上個月24日動工至今，一丁點消息都沒有。，一條長約100公尺、寬0.5公尺左右的小水溝兩邊做了3個多月。

徐姓住戶說，坑洞裡也積滿了臭水，蚊蟲一堆，前兩天才有工作人員拿薄板蓋住遮住一半洞口，如發生意外或登隔熱誰負責？只因台電的電桿沒處理就耗著。現在是有電桿沒電灯，晚上整條同仁街烏漆抹黑的已經一個多月了。小小的一條水溝都處理不好，令人氣憤。

台南市麻豆區同仁巷側溝工程卡在台電電桿遷移，住戶門前留大坑洞拖了一個多月，不僅一...
台南市麻豆區同仁巷側溝工程卡在台電電桿遷移，住戶門前留大坑洞拖了一個多月，不僅一開門就擔心會掉落，還有積水茲生蚊蟲問題，住戶苦不堪言。記者吳淑玲／攝影
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台南市麻豆區同仁巷側溝工程卡在台電電桿遷移，住戶門前留大坑洞拖了一個多月，不僅一...
台南市麻豆區同仁巷側溝工程卡在台電電桿遷移，住戶門前留大坑洞拖了一個多月，不僅一開門就擔心會掉落，還有積水茲生蚊蟲問題，住戶苦不堪言。記者吳淑玲／攝影
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台南市麻豆區同仁巷側溝工程卡在台電電桿遷移，住戶門前留大坑洞拖了一個多月，不僅一開門就擔心會掉落，還有積水茲生蚊蟲問題，住戶苦不堪言。記者吳淑玲／攝影
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台南市麻豆區同仁巷側溝工程卡在台電電桿遷移，住戶門前留大坑洞拖了一個多月，不僅一開門就擔心會掉落，還有積水茲生蚊蟲問題，住戶苦不堪言。記者吳淑玲／攝影
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