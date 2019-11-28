嘉縣貓犬免費絕育 毛孩乖乖排隊等藥退

2019-11-28 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣家畜疾病防治所今日在番路鄉舉辦犬貓免費絕育活動，上午場次已結紮30隻貓犬，家畜所表示，事前開放民眾電話預約報名後，名額已額滿，預計今日將為70多隻貓犬免費絕育。

住在太保市的民眾特地帶5隻流浪貓前來結紮，她興奮表示，多虧今年度的免費絕育活動，自己從年初至今已協助誘捕16隻流浪貓，省下了好一大筆開銷，現在終於不用擔心流浪貓會持續繁殖。

慈愛動物醫院表示，民眾若自行前往獸醫院為寵物進行結紮，價位約1200至2500元不等，貓犬絕育的手術時間約需10至20分鐘，在術後需讓貓犬在現場待麻醉藥退，由醫師評估身體狀況，確認沒問題再帶回，辦理免費的絕育活動時，經常會忙到天黑才能回到家。

家畜所指出，因公立動物收容處所的空間有限，為有效控制流浪貓犬數量，已請各鄉鎮公所協助捕捉流浪貓犬進行絕育，再將貓犬原地放回，針對兇猛具攻擊性或會追車咬人造成公共安危的犬隻才加以實施源頭管控。