親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普突簽「護港雙法」！ 中國港府同步暴怒但不反擊？

韓國瑜頻用「痔瘡、屁股比喻」惹議 醫師鄧惠文分析關鍵原因

嘉縣貓犬免費絕育 毛孩乖乖排隊等藥退

2019-11-28 14:29聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣家畜疾病防治所今日在番路鄉舉辦犬貓免費絕育活動，上午場次已結紮30隻貓犬，家畜所表示，事前開放民眾電話預約報名後，名額已額滿，預計今日將為70多隻貓犬免費絕育。

住在太保市的民眾特地帶5隻流浪貓前來結紮，她興奮表示，多虧今年度的免費絕育活動，自己從年初至今已協助誘捕16隻流浪貓，省下了好一大筆開銷，現在終於不用擔心流浪貓會持續繁殖。

慈愛動物醫院表示，民眾若自行前往獸醫院為寵物進行結紮，價位約1200至2500元不等，貓犬絕育的手術時間約需10至20分鐘，在術後需讓貓犬在現場待麻醉藥退，由醫師評估身體狀況，確認沒問題再帶回，辦理免費的絕育活動時，經常會忙到天黑才能回到家。

家畜所指出，因公立動物收容處所的空間有限，為有效控制流浪貓犬數量，已請各鄉鎮公所協助捕捉流浪貓犬進行絕育，再將貓犬原地放回，針對兇猛具攻擊性或會追車咬人造成公共安危的犬隻才加以實施源頭管控。

家畜所今年度配合各鄉鎮市公所、動物醫院及相關動物保護團體等，至嘉縣各鄉鎮巡迴，舉辦貓犬免費絕育活動、寵物登記及狂犬病預防注射三合一活動，目前已有2500隻家中貓犬及1600隻的流浪貓犬受惠，盼年底參與絕育的貓犬總數能突破4500隻，家畜所也呼籲透過絕育活動，減少不預期生命的出生，減少流浪動物。

貓犬進行絕育手術後，需留在現場待麻醉藥退，醫生評估過後再由民眾帶回。記者黃晴雯／...
貓犬進行絕育手術後，需留在現場待麻醉藥退，醫生評估過後再由民眾帶回。記者黃晴雯／攝影
分享
住在太保市的民眾特地帶5隻流浪貓前來結紮，民眾表示，省下好大一筆開銷。記者黃晴雯...
住在太保市的民眾特地帶5隻流浪貓前來結紮，民眾表示，省下好大一筆開銷。記者黃晴雯／攝影
分享
嘉義縣家畜疾病防治所今日在番路鄉舉辦貓犬免費絕育活動，預計今日將協助70多隻貓犬...
嘉義縣家畜疾病防治所今日在番路鄉舉辦貓犬免費絕育活動，預計今日將協助70多隻貓犬絕育。記者黃晴雯／攝影
分享

結紮寵物動物醫院

相關新聞

土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29

四河局宣布再補助800萬 延伸濁水溪林內堤段步道

2019-11-28 13:52

台南議會質詢影射風波／郭國文提告 謝龍介嗆「講清楚」

2019-11-27 23:55

嘉縣農地挖出廢棄物 最重可判5年

2019-11-27 23:52

停擺4年 嘉市1999專線明年重啟

2019-11-27 23:51

消防、義消鳳凰獎 榮耀歸嘉市

2019-11-27 23:50

3年捐6000斤椪柑 抗癌種橘達人 開心助家扶義賣

2019-11-27 23:25

創校百年 海東出版校友故事集 記錄35人奮鬥史

2019-11-27 23:07

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查

2019-11-27 20:06

嘉縣山區立委參選待整合 王金山建議由神明做主

2019-11-27 16:33

「只想要一條厚棉被」 孩子小小心願實現了

2019-11-27 16:24

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

免費2800份麻油雞飯 安定胡麻節周六好康登場

2019-11-27 14:49

台東舉重好手郭婞淳 捐月曆義賣助創世植物人

2019-11-27 14:45

買彩券作公益 嘉縣國際身障日公益彩券園遊會週六登場

2019-11-27 14:40

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

減少河川汙染 雲林年490座游泳池的畜牧糞尿還肥於田

2019-11-27 14:21

嘉縣農地掩埋建築廢棄物 環保局今開挖

2019-11-27 13:34

嘉市1999專線重啟成功！議會預算審查通過

2019-11-27 11:55

雲基舉辦健康講座 12月8日開打流感疫苗

2019-11-27 11:11

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／選這裡建新市政大樓要36億 基市府：全台剩基隆未改建

2019-11-27 19:30

基隆崇法街土石崩塌 臨近大型社區400住戶驚

2019-11-28 12:47

新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

四大名泉之一四重溪溫泉水位上升 秋冬泡湯正是時候

2019-11-28 07:23

柯文哲出席國際身心障礙者日慶祝大會 台灣國創辦人王獻極鬧場

2019-11-28 11:06

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方便

2019-11-27 21:40

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

基市財政處長遭爆公車私用 市府：處長已認錯自請處分

2019-11-27 16:24

洪慈庸照片被消失指中市府不公 議員酸：不會自發臉書？

2019-11-27 16:57

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

台中霧峰五福溪浮魚屍 市府罰汙染源又清魚屍

2019-11-27 16:25

北一女外首啟用外送臨停區 16格限時停放15分鐘

2019-11-27 16:06

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

解決停車場一位難求 金門縣府12月起調整停車費

2019-11-28 13:16

台灣國王獻極衝上台抗議 柯文哲：欠扁

2019-11-28 12:14

樂樂養雞場周碧雲出手 左批黃國昌作秀右諷縣府快依法

2019-11-27 19:24

橋科聯外道拓寬明動土 葉匡時：市府發包中央怎開工？

2019-11-27 22:34

「只想要一條厚棉被」 孩子小小心願實現了

2019-11-27 16:24

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

看緊荷包 桃園龜山2路段將區間測速

2019-11-27 23:23

埔里最大蚊子館活化第一槍 埔里花卉秋季展登場

2019-11-27 16:35

有貓出入小心駕駛 彰化田中愛貓里

2019-11-27 17:55

桃市花2.5億元蓋永和中繼市場 議員疑：只用10年CP值低

2019-11-27 15:14

土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

高雄鐵路地下化交通黑暗期 林佳龍允擬配套解決

2019-11-27 15:03

小七開張！苗栗西湖鄉終於有全鄉第一家超商

2019-11-27 19:25

配合小英競總開幕？ 中壢復興路3天鋪2次

2019-11-27 23:40

金門野百合也有春天！育種改良變身綠美化新尖兵

2019-11-28 07:28

陳超明銅鑼競選總部成立 「神力女超人」許淑華站台

2019-11-27 21:15

新北博物館瘋東奧 將可攀岩、射箭…

2019-11-28 00:28

蔡英文桃市南區競總將開幕 市府提前鋪路還重鋪遭質疑

2019-11-27 17:27

辦完未1年 議員：台中花博園區快變廢墟

2019-11-28 00:07

林佳龍口頭承諾86快速道東延內門案 給足邱議瑩面子

2019-11-27 18:26

議員檢舉高美蘭財產申報不實 高市府：有補正

2019-11-27 22:41

看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查

2019-11-27 20:06

新北環狀線開發 可帶來525億投資

2019-11-27 23:13

台南議會質詢影射風波／郭國文提告 謝龍介嗆「講清楚」

2019-11-27 23:55

南投中寮幸福巴士今啟用 12月2日免費上路

2019-11-27 15:48

2019德元埤荷蘭村風車節 邀遊客賞「梵谷風情」

2019-11-27 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top