嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



水利署第五河川局在嘉義市八掌溪後庄堤段下游段，進行環境營造工程，耗資1億餘元，歷時5年，將河床打造成防汛道路，直通到台82線，防汛的整備也增加便利性，還有綠地公園、提防步道等，希望打造成河岸綠美化的親水環境。

市長黃敏惠、副議長蘇澤峰、水利署總工程司陳肇成和第五河川局長張庭華等人出席完工典禮，完工的後庄堤防防汛道路約1公里，位於軍輝橋旁，由天駿營造公司施工，吳鳳提防也有光電科技廊道綠美化，黃敏惠今天也牽著9旬耆老走在防汛道路上，欣賞河岸景觀。

第五河川局指出，歷經徵收土地和營造工程打造的新建防汛道路，路面採取透水鋪面避免積水，附近的過溪地區因地處低窪常常淹水，河川局汛期時可利用防汛道路調度大型機具入內抽水，防汛整備將更加快捷。

防汛道路旁也以透水鋪面設置3公尺的寬步道，兩側種植立鶴花、金毛杜鵑和開展型喬木等植栽，提供社區居民舒服的休憩場域。另外綠地公園下方設計「水撲滿」，內有滲水膜，讓雨水滲透進入，再透過管線讓水資源再回收。

吳鳳堤防則利用原有的太陽能板光電板，設計成科技廊道，增加導覽解說系統，增加綠能教育功能，並增設休憩座椅，提升民眾來訪頻率。

張庭華說，八掌溪河道蜿蜒多變遷，進入嘉義市沖積出20公頃的高灘地，五河局已運用自然、低碳材料整建成一座可打球、賞景、慢跑等多功能的親水公園，這次再透過八掌溪河段環境營造工程，打造更自然的親水環境。