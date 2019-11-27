綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市長黃敏惠近日指出蔡英文總統曾承諾興建西區運動中心卻跳票，立委李俊俋今天指出，嘉義市府未在期限內提出前瞻計畫的申請，卻將責任推給中央，市府不要「混水摸魚」；市府回應，根本無法用前瞻計畫申請國民運動中心補助，市府是以專案方式提報，立委不要「混淆視聽」。

國民黨嘉義市議會黨團最近在議會指蔡英文承諾跳票，還召開「跳繩不跳票」記者會，國民黨總統參選人韓國瑜日前來嘉市時輔選時，黃敏惠也向韓國瑜反映，韓當場說未來執政「會還嘉義市公道」，李俊俋今天在臉書以「爭取預算是需要專業的」反駁。

李俊俋指出，爭取西區國民運動中心的建設經費，必須在今年5月31日前「前瞻基礎建設計畫」提出申請，但嘉義市府逾期才申請，怎能說是蔡政府政策跳票？就像院長承諾假如就醫一定會治療，但病人不掛號，卻高喊「院長承諾跳票、罔顧權益」。

他表示，嘉義市政府2012年提出西區運動中心的補助申請，但因2011年核定補助的「東區運動中心」的執行力不佳，未獲補助，「2012年嘉義市市長是那位，鄉親們就知道問題在哪裡了！」

嘉義市府指出，5月31日體育署函覆市府尚未提案申請的是興（整）建風雨球場計畫，與國民運動中心興建計畫根本不同，不該混淆視聽。且前瞻計畫在民國106年已停止，並沒辦法申請國民運動中心補助，蔡英文去年輔選前市長涂醒哲時承諾支持興建，市府才在今年5月以專案方式提報。