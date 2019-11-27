看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查
台南市政府環保局今天結合南部5縣市環保局，針對營建工地揚塵及露天燃燒行為，執行無人機聯合稽查，查獲1處有揚塵、4處未依規定設置足夠汙染防制措施，都依法告發。
南市環保局表示，目前是旱季，加上是二期稻收成期，露天燃燒或營建工地揚塵都會汙染環境，造成空氣品質不佳，藉由無人機及陸地配合，希望以陸空聯合稽查的方式，遏阻違規。
今天共查核16處營建工地，其中1處於施工過程中造成揚塵，依空汙法第32條進行告發；4處工地未依規定設置足夠汙染防制措施，也依空汙法第23條第2項規定告發。另巡視農田範圍約150公頃，未發現有露天燃燒行為。裁罰總金額約42萬元。
台南市長黃偉哲表示，由於地理位置因素，台南市每年秋末至春初期間為空品不良時節，懸浮微粒 (PM10)及細懸浮微粒 (PM2.5)是這個期間的指標性汙染物，其中以營建工地揚塵及露天燃燒影響最多。因此減少轄內汙染物產生，相當重要，也拜託企業及民眾共同維護空氣品質及市民健康。
環保局長林淵淙表示，無人跡對於巡查營建工地揚塵及露天燃燒可快速蒐證並提高稽查效率，一旦在空中發現違規情形，立即結合地面稽查人員蒐證查處。露天燃燒行為經查證屬實可處1200元以上、10萬元以下罰鍰；另營建工地未依規定做好汙染防制措施可處2萬元至2000萬元罰鍰，請勿以身試法。
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