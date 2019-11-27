看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查

2019-11-27 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



台南市政府環保局今天結合南部5縣市環保局，針對營建工地揚塵及露天燃燒行為，執行無人機聯合稽查，查獲1處有揚塵、4處未依規定設置足夠汙染防制措施，都依法告發。

南市環保局表示，目前是旱季，加上是二期稻收成期，露天燃燒或營建工地揚塵都會汙染環境，造成空氣品質不佳，藉由無人機及陸地配合，希望以陸空聯合稽查的方式，遏阻違規。

今天共查核16處營建工地，其中1處於施工過程中造成揚塵，依空汙法第32條進行告發；4處工地未依規定設置足夠汙染防制措施，也依空汙法第23條第2項規定告發。另巡視農田範圍約150公頃，未發現有露天燃燒行為。裁罰總金額約42萬元。

台南市長黃偉哲表示，由於地理位置因素，台南市每年秋末至春初期間為空品不良時節，懸浮微粒 (PM10)及細懸浮微粒 (PM2.5)是這個期間的指標性汙染物，其中以營建工地揚塵及露天燃燒影響最多。因此減少轄內汙染物產生，相當重要，也拜託企業及民眾共同維護空氣品質及市民健康。