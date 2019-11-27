嘉市北香湖公園入口意象 民眾推薦諸羅樹蛙

2019-11-27 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市政府今年編列1070萬的賒借收入，希望用來施作北香湖公園入口意象改善工程，有民眾陳情，希望能以「諸羅樹蛙」等蛙類，當作公園入口意象的特色，市議會今天通過此筆經費，但決議市府建設處若要動支經費，必須規畫後舉辦公聽會，納入各界意見。

嘉義市桃山人文館長林瑞霞、中華民國荒野協會嘉義分會長周明煌和嘉義縣教師會副理事長楊智強等人向市府陳情，今天議會審查預算，林等人也到場關心，並爭取議員支持。

林瑞霞等人說，中華民國荒野保護協會嘉義分會在北香湖公園的「蛙類調查」，發現諸羅樹娃和史坦吉氏小雨蛙等保育蛙類，也是諸羅樹蛙在嘉義市唯一棲息地，若能以蛙類做入口意象，更能彰顯公園特色。

林等人說，除了入口意象外，可善用北香湖公園的生態豐富特色，與隔壁的埤子頭植物園融為一體，打造成生態教學基地，以符合108課綱「素養」的概念，讓北香湖成為全國獨樹一幟的林業歷史、生態教育和植物為主的文化創業產業，成為嘉市另一個觀光亮點。