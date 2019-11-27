親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高以翔之死 中國「戶外明星競技節目」走上窮途末路？

我國天弓3型飛彈這項技術獨步全球 技壓美方外國關注求購

轉型西螺果菜市場 張麗善：規畫現代化蔬果物流園區

2019-11-27 17:05聯合報 記者李京昇／即時報導

雲林縣政府今天在西螺鎮舉辦行動主管會報，縣長張麗善提到，將規畫把西螺果菜市場及周邊產業提升轉型，預計建置「西螺國家級現代化蔬果物流園區」，帶動地方發展。

張麗善、縣府農業處長魏勝德表示，西螺果菜市場的發展，將分短、中、長期計畫，短、中期部分將優先改善與建立友善交易及管理制度，並導入低溫交易設施，如建構冷鏈系統，同時也發展現代化智慧交易平台等。

長期計畫，將規劃西螺都市計畫南側約136公頃農業區，強化倉儲物流與加工能力，發展成為國家級現代化蔬果物流園區，發揮產業群聚效益，創造就業機會。

在環保工作部分，環保局長黃士漢表示，為有效提升廚餘回收量及處理效能，今年規畫再增設1處西螺鎮廚餘轉運站，以區域、集中型規畫方式，集運鄰近鄉鎮市升廚餘資源，進行破碎、脫水等前處理作業，有效提升後端堆肥化處理之效能。

另，有為加強改善空氣品質，補助西螺果菜市場內針對改裝電動車蔬果改裝及電池租金，也延長補助期程到今年12月31日，並持續依「果菜市場進出車輛管理自治條例」管制柴油蔬果運輸車、二行程機車等進入西螺果菜市場，市場內的空氣品質已有明顯改善，懸浮粒子皆有削減50%以上的成效。

雲林縣府規劃要把西螺果菜市場及周邊產業提升轉型，預計推動為「西螺國家級現代化蔬果...
雲林縣府規劃要把西螺果菜市場及周邊產業提升轉型，預計推動為「西螺國家級現代化蔬果物流園區」。記者李京昇／攝影
分享
雲林縣長張麗善（中）帶領縣府一級主管今天到西螺鎮舉行行動主管會報。記者李京昇／攝...
雲林縣長張麗善（中）帶領縣府一級主管今天到西螺鎮舉行行動主管會報。記者李京昇／攝影
分享

廚餘

相關新聞

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

嘉縣山區立委參選待整合 王金山建議由神明做主

2019-11-27 16:33

免費2800份麻油雞飯 安定胡麻節周六好康登場

2019-11-27 14:49

台東舉重好手郭婞淳 捐月曆義賣助創世植物人

2019-11-27 14:45

買彩券作公益 嘉縣國際身障日公益彩券園遊會週六登場

2019-11-27 14:40

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

減少河川汙染 雲林年490座游泳池的畜牧糞尿還肥於田

2019-11-27 14:21

嘉縣農地掩埋建築廢棄物 環保局今開挖

2019-11-27 13:34

嘉市1999專線重啟成功！議會預算審查通過

2019-11-27 11:55

雲基舉辦健康講座 12月8日開打流感疫苗

2019-11-27 11:11

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

95歲嬤環保義工 掃街當運動

2019-11-27 00:25

挑戰人生下半場／攝影師黃源明 漫步雲端阿里山

2019-11-26 23:59

台南今年跨年不一樣 2韓團未演先轟動

2019-11-26 23:28

遭質疑扣蘇治芬廣告車、拿走錄音檔 雲縣警局澄清無扣車

2019-11-26 16:55

影／嘉縣沿海首間公辦朴子醫院長照日托中心 陳時中揭牌

2019-11-26 16:51

嘉縣明年總預算刪除3千餘萬元過關 首次未虛列上級補助

2019-11-26 15:16

台南跨年公布兩韓團 粉絲超high擋不住

2019-11-26 15:13

遊艇展港都登場 材料更新潛力大

2019-11-26 15:05

台南1999升級了！結合網路電話撥打免費

2019-11-26 14:32

被告偽造文書卻調查選舉之事 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 14:15

黨政不分？民進黨主委兼工策會總幹事 嘉縣議員激辯

2019-11-26 13:55

畢業30年 校友捐贈「南師紅樓」版畫助母校

2019-11-26 13:18

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23

桃園這兩條路事故多 今天起試辦區間平均速率取締超速

2019-11-27 11:29

沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

2019-11-26 22:30

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

開發高雄駁二的in89集團 有意進軍打造雲林駁二

2019-11-26 18:46

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

影／桃園「懸日」首登場 300人擠爆斑馬線搶拍美景

2019-11-26 18:02

為終結台灣小兒麻痺奉獻一生 「畢爸爸」在挪威逝世

2019-11-27 11:57

南迴拓寬改善公路將通車 隧道命名雙東兩鄉仍無共識

2019-11-27 12:15

中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？

2019-11-27 11:33

屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27

影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34

苗栗縣石虎保育自治條例 3小時逐條討論 雙方達成共識

2019-11-26 18:58

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

2019-11-26 18:56

竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29

可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19

混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨

2019-11-26 17:52

水湳中央公園 台中市府盼年底完成驗收

2019-11-26 23:13

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

台水汰換管線7.6億元 明後年僅8.4億 侯批沒道理

2019-11-27 00:01

北一女外首啟用外送臨停區 16格限時停放15分鐘

2019-11-27 16:06

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

媽祖加持？永貞國小女籃神準 光復盃勇奪首冠

2019-11-27 08:53

葫蘆墩公園花博美景不再 中市府：編列預算維護

2019-11-26 20:45

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

1280元月票挨批 柯文哲：也許可以再便宜

2019-11-26 23:18

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

恆春4鄉鎮公教人員 納地域加給

2019-11-26 23:30

里長參賽得冠軍 直接捐給新北市

2019-11-27 12:22

台中8大連鎖超商咖啡1385門市騎樓明年起全面禁菸

2019-11-27 12:08

桃市花2.5億元蓋永和中繼市場 議員疑：只用10年CP值低

2019-11-27 15:14

台中大智路要打通了 綠議員批撒幣價購 藍酸：做也罵 不做也罵

2019-11-26 23:48

北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45

他80歲捐地闢路獲好人好事代表 當年連體嬰也獲獎

2019-11-26 18:57

台中市水湳人行道完工一年就凹凸不平 議員批離譜

2019-11-27 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top