轉型西螺果菜市場 張麗善：規畫現代化蔬果物流園區

2019-11-27 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



雲林縣政府今天在西螺鎮舉辦行動主管會報，縣長張麗善提到，將規畫把西螺果菜市場及周邊產業提升轉型，預計建置「西螺國家級現代化蔬果物流園區」，帶動地方發展。

張麗善、縣府農業處長魏勝德表示，西螺果菜市場的發展，將分短、中、長期計畫，短、中期部分將優先改善與建立友善交易及管理制度，並導入低溫交易設施，如建構冷鏈系統，同時也發展現代化智慧交易平台等。

長期計畫，將規劃西螺都市計畫南側約136公頃農業區，強化倉儲物流與加工能力，發展成為國家級現代化蔬果物流園區，發揮產業群聚效益，創造就業機會。

在環保工作部分，環保局長黃士漢表示，為有效提升廚餘回收量及處理效能，今年規畫再增設1處西螺鎮廚餘轉運站，以區域、集中型規畫方式，集運鄰近鄉鎮市升廚餘資源，進行破碎、脫水等前處理作業，有效提升後端堆肥化處理之效能。