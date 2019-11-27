2019德元埤荷蘭村風車節 邀遊客賞「梵谷風情」

2019-11-27 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



2019台南柳營德元埤荷蘭村風車節29日將登場，29日至12月8日活動期間， 主辦單位除安排「梵谷風情」為主題策展，假日還安排音樂、氣球、雜耍等街藝表演、邀請手作市集跟小農特產銷售，更設置可愛的胖卡在園區待命，營造闔家出遊好去處。

台南市政府觀光旅遊局表示，這次以「梵谷風情」為主題策展，整體園區也以「我是梵谷」、「農田風光」、「水上星夜」、「普羅旺斯的收穫」等各式梵谷名畫作為展區主題進行佈置，穿越荷蘭風竹隧道，這次帶領到訪的民眾回到過去，一起走進梵谷的畫中世界裡。

而台南市政環境保護局為持續推廣資源回收觀念，也提供各式栩栩如生的紙塑美學作品加入展出，搭配園區裡面繽紛多彩的風車串及彩色傘佈置來點綴園區，不停旋轉的風車及飛舞地圓弧傘面，豐富地層次感。

而假日期間觀光旅遊局也要邀愛拍照的攝影小夥伴們到訪園區，將活動專屬場景攝入鏡中收藏，現場部分展區開放互動取景，歡迎把自己打扮成農夫或者紳士淑女來搭配入景，進入梵谷畫作裡，來場時光交錯的美麗邂逅。

29日上午10時開幕當天除邀請檸檬草樂團開場表演，還仿梵谷「星空下的咖啡館」為當天開幕後的餐敘，活動期間(11月29日至12月8日)憑活動戳章至柳營區農會、六甲區農會、乳牛的家、尖山埤江南渡假村、天一中藥生活化園區、卡多利亞良食故事館、南元花園休閒農場、大坑休閒農場、走馬瀨農場、荷冰友鮮果冰館、葫蘆埤自然公園-錢來也雜貨店、虎頭埤風景區等地點，還能享有各項優惠。