親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高以翔之死 中國「戶外明星競技節目」走上窮途末路？

我國天弓3型飛彈這項技術獨步全球 技壓美方外國關注求購

2019德元埤荷蘭村風車節 邀遊客賞「梵谷風情」

2019-11-27 17:00聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

2019台南柳營德元埤荷蘭村風車節29日將登場，29日至12月8日活動期間， 主辦單位除安排「梵谷風情」為主題策展，假日還安排音樂、氣球、雜耍等街藝表演、邀請手作市集跟小農特產銷售，更設置可愛的胖卡在園區待命，營造闔家出遊好去處。

台南市政府觀光旅遊局表示，這次以「梵谷風情」為主題策展，整體園區也以「我是梵谷」、「農田風光」、「水上星夜」、「普羅旺斯的收穫」等各式梵谷名畫作為展區主題進行佈置，穿越荷蘭風竹隧道，這次帶領到訪的民眾回到過去，一起走進梵谷的畫中世界裡。

而台南市政環境保護局為持續推廣資源回收觀念，也提供各式栩栩如生的紙塑美學作品加入展出，搭配園區裡面繽紛多彩的風車串及彩色傘佈置來點綴園區，不停旋轉的風車及飛舞地圓弧傘面，豐富地層次感。

而假日期間觀光旅遊局也要邀愛拍照的攝影小夥伴們到訪園區，將活動專屬場景攝入鏡中收藏，現場部分展區開放互動取景，歡迎把自己打扮成農夫或者紳士淑女來搭配入景，進入梵谷畫作裡，來場時光交錯的美麗邂逅。

29日上午10時開幕當天除邀請檸檬草樂團開場表演，還仿梵谷「星空下的咖啡館」為當天開幕後的餐敘，活動期間(11月29日至12月8日)憑活動戳章至柳營區農會、六甲區農會、乳牛的家、尖山埤江南渡假村、天一中藥生活化園區、卡多利亞良食故事館、南元花園休閒農場、大坑休閒農場、走馬瀨農場、荷冰友鮮果冰館、葫蘆埤自然公園-錢來也雜貨店、虎頭埤風景區等地點，還能享有各項優惠。

活動詳情及相關優惠資訊，請至德元埤荷蘭村官方臉書https://www.facebook.com/DeyuanbiHollandVillage/查詢，或電洽德元埤荷蘭村旅遊服務中心（06）6231896。

2019台南柳營德元埤荷蘭村風車節29日將登場，活動海報呈現梵谷風。圖/台南市政...
2019台南柳營德元埤荷蘭村風車節29日將登場，活動海報呈現梵谷風。圖/台南市政府觀光旅遊局提供
分享
台南柳營德元埤著名的荷蘭風車地標。記者謝進盛/攝影
台南柳營德元埤著名的荷蘭風車地標。記者謝進盛/攝影
分享

荷蘭咖啡館虎頭埤

相關新聞

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

嘉縣山區立委參選待整合 王金山建議由神明做主

2019-11-27 16:33

免費2800份麻油雞飯 安定胡麻節周六好康登場

2019-11-27 14:49

台東舉重好手郭婞淳 捐月曆義賣助創世植物人

2019-11-27 14:45

買彩券作公益 嘉縣國際身障日公益彩券園遊會週六登場

2019-11-27 14:40

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

減少河川汙染 雲林年490座游泳池的畜牧糞尿還肥於田

2019-11-27 14:21

嘉縣農地掩埋建築廢棄物 環保局今開挖

2019-11-27 13:34

嘉市1999專線重啟成功！議會預算審查通過

2019-11-27 11:55

雲基舉辦健康講座 12月8日開打流感疫苗

2019-11-27 11:11

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

95歲嬤環保義工 掃街當運動

2019-11-27 00:25

挑戰人生下半場／攝影師黃源明 漫步雲端阿里山

2019-11-26 23:59

台南今年跨年不一樣 2韓團未演先轟動

2019-11-26 23:28

遭質疑扣蘇治芬廣告車、拿走錄音檔 雲縣警局澄清無扣車

2019-11-26 16:55

影／嘉縣沿海首間公辦朴子醫院長照日托中心 陳時中揭牌

2019-11-26 16:51

嘉縣明年總預算刪除3千餘萬元過關 首次未虛列上級補助

2019-11-26 15:16

台南跨年公布兩韓團 粉絲超high擋不住

2019-11-26 15:13

遊艇展港都登場 材料更新潛力大

2019-11-26 15:05

台南1999升級了！結合網路電話撥打免費

2019-11-26 14:32

被告偽造文書卻調查選舉之事 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 14:15

黨政不分？民進黨主委兼工策會總幹事 嘉縣議員激辯

2019-11-26 13:55

畢業30年 校友捐贈「南師紅樓」版畫助母校

2019-11-26 13:18

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23

桃園這兩條路事故多 今天起試辦區間平均速率取締超速

2019-11-27 11:29

沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

2019-11-26 22:30

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

開發高雄駁二的in89集團 有意進軍打造雲林駁二

2019-11-26 18:46

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

影／桃園「懸日」首登場 300人擠爆斑馬線搶拍美景

2019-11-26 18:02

為終結台灣小兒麻痺奉獻一生 「畢爸爸」在挪威逝世

2019-11-27 11:57

南迴拓寬改善公路將通車 隧道命名雙東兩鄉仍無共識

2019-11-27 12:15

中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？

2019-11-27 11:33

屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27

影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34

苗栗縣石虎保育自治條例 3小時逐條討論 雙方達成共識

2019-11-26 18:58

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

2019-11-26 18:56

竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29

可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19

混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨

2019-11-26 17:52

水湳中央公園 台中市府盼年底完成驗收

2019-11-26 23:13

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

台水汰換管線7.6億元 明後年僅8.4億 侯批沒道理

2019-11-27 00:01

北一女外首啟用外送臨停區 16格限時停放15分鐘

2019-11-27 16:06

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

媽祖加持？永貞國小女籃神準 光復盃勇奪首冠

2019-11-27 08:53

葫蘆墩公園花博美景不再 中市府：編列預算維護

2019-11-26 20:45

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

1280元月票挨批 柯文哲：也許可以再便宜

2019-11-26 23:18

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

恆春4鄉鎮公教人員 納地域加給

2019-11-26 23:30

里長參賽得冠軍 直接捐給新北市

2019-11-27 12:22

台中8大連鎖超商咖啡1385門市騎樓明年起全面禁菸

2019-11-27 12:08

桃市花2.5億元蓋永和中繼市場 議員疑：只用10年CP值低

2019-11-27 15:14

台中大智路要打通了 綠議員批撒幣價購 藍酸：做也罵 不做也罵

2019-11-26 23:48

北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45

他80歲捐地闢路獲好人好事代表 當年連體嬰也獲獎

2019-11-26 18:57

台中市水湳人行道完工一年就凹凸不平 議員批離譜

2019-11-27 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top