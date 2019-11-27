南區醫療網獲「大滿貫」殊榮 黃敏惠感謝醫療院所努力

2019-11-27 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



雲林、嘉義縣市和台南共3千間醫療院所組成的「南區醫療網」，獲得衛福部108年醫療網成果評比「創新獎第一名」、「績效獎第一名」及「人氣獎」3項獎項，嘉義市府今天舉辦成果展，市長黃敏惠也頒發各計畫醫院楷模獎，感謝4縣市努力下得到「大滿貫」的殊榮。

今年南區醫療網各計畫獲得評審親睞，例如，為改善老化嚴重帶來的醫療問題，4縣市分工合作共作，例如，為減輕住院家屬照顧負擔及龐大看護費用，施行「照顧服務員共聘制度計畫」，4個病床共聘一名看護，省下看護費用率高達48.3%。

另外透過「醫療糾紛預應式風險管理計畫」早期偵測風險，並加強說明、溝通、關懷及調解，讓爭議迅速解決，南區4縣市醫療抱怨下降26%、醫療糾紛下降33%，還有「出院後轉銜居家安寧後續照護計畫」，讓4縣市安寧涵蓋率從民國106年25.5%，提升至108年30.7%。

黃敏惠說，現在高齡化最嚴重的地區就在南區醫療網，截至108年10月，65歲以上長輩全國15.13%，第一名為嘉義縣19.54%、第二名雲林縣18.41%，台南市15.57%，及嘉義市15.34%，南區醫療網4縣市皆高於全國平均。