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嘉縣山區立委參選待整合 王金山建議由神明做主

2019-11-27 16:33聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣山區台灣維新黨籍立委參選人王金山日前提出希望能用向神明擲筊的方式，整合山區...
嘉義縣山區台灣維新黨籍立委參選人王金山日前提出希望能用向神明擲筊的方式，整合山區立委參選人。記者陳玫伶／攝影
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距離總統及立委大選僅剩45天，嘉義縣多名山區立委參選人不約而同以「打破明文規定」為競選標語，台灣維新黨王金山日前提出想邀請各在野參選人到山區幾間具代表性的宮廟擲筊，由神明做主整合在野選票，希望能共同擊敗最大敵人，民進黨籍的陳明文。

王金山表示，5年前民進黨籍曾亮哲與王焜弘競選竹崎鄉長，曾經達成共識，兩人到竹崎最具代表性的宮廟竹崎真武廟向神明擲筊，推派聖筊最多的人參選，最後由王焜弘獲勝，王金山希望能效仿當年的作法。

對此，林國慶表示，選舉如果用擲筊的方式可能不符合民主，雖然他也希望能整合在野參選人，但林國慶認為，應該推派民調最高的人參選較為恰當，如果推一個太弱的人出來，票數分散，最後得利的還是陳明文。

許能通競選總部則回應，對王金山的說法和提議不予置評，因為許能通是真正在山區成長、結婚、生子的人，就連家庭事業都在山區，許能通才是能夠真正了解長期以來山區欠缺的資源，無須與王、林兩位，為了選舉從嘉義縣海區搬過來山區的人整合。

王金山表示，目前嘉義縣山區在野參選人一共5人，其中票數占比最多的可能會是他、許能通及林國慶，但三人目前的票數總和可能還不及陳明文，所以想邀兩名參選人一同聊聊看是否能夠以擲筊的方式整合在野選票。

許能通對王金山的整合意見表示不予置評。圖／聯合報系資料庫
許能通對王金山的整合意見表示不予置評。圖／聯合報系資料庫
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林國慶希望藉由民調的方式整合嘉義縣山區立委參選人，共同對抗民進黨陳明文。圖／聯合...
林國慶希望藉由民調的方式整合嘉義縣山區立委參選人，共同對抗民進黨陳明文。圖／聯合報系資料庫
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