「只想要一條厚棉被」 孩子小小心願實現了

2019-11-27 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



孩子的心願一次被實現。圖／本報資料照片 分享 facebook 嘉義耐斯王子大飯店募集弱勢家庭孩子的500張心願卡，希望愛心人士能扮演「耶誕老公公」幫他們實現，這些孩子多半是厚棉被、書包和電鍋等，讓人心疼，飯店本月23日舉辦心願卡認領啟動儀式，善心民眾短短2天認領一空，破了舉辦13年的紀錄。

飯店今年心願卡數量創新高，善心人士「吳郭魚」今年再度認領禮物是腳踏車的心願卡，數量多達60多張，飯店總經理曾慶欑則認領想與家人共享聖誕大餐、以及家中遭逢祝融需要厚被過冬的心願卡，許多民眾的禮物也一一送來。

7歲阿和由父親獨力扶養，他父親原本開計程車謀生，但因脊椎病變，家中陷入困頓，兩人只能「蝸居」在租賃的小套房中，蓋著一條薄棉被，眼看越來越冷，阿和在心願卡上寫著「希望有一條厚棉被」，也最讓民眾感嘆。

還有12歲女童在心願卡寫「希望有書桌可以在家裡寫功課或做美勞」，還有人寫上「因為家裡沒有多餘的錢，希望有一個炒菜鍋」，也有幼童希望有一件羽絨外套給哥哥穿。

曾慶欑說，截止日是到12月20日，但媒體露出資訊後，就不斷有人來電要認領，提前認領一空，感謝這群社會大眾的善行，讓社福機構及弱勢孩子們感受到這股溫暖關懷，尤其是隨著寒冬將至，這份善舉更讓人暖心及感動。