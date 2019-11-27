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罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南東山種橘達人伍國賢夫婦，自106年起連續3年捐贈椪柑義賣已逾600箱，難得的是，伍國賢抗癌樂觀面對，還積極幫助弱勢，地方傳為美談。

63歲的伍國賢，11年前罹患癌症，他不向命運低頭勇敢面對，至今病情好轉更令他充滿感恩，自106年連續三年不間斷已捐献超過六百箱（6000斤）椪柑供家扶義賣，近月義賣獲得將近20萬經費浥注。

伍國賢言談中即能感受其對自家所種的橘子那份自信與驕傲，他說，家族在東山區種植椪柑，已傳至第三代，種田人生活辛苦，但三甲多地的橘子園中每棵果樹他都能如數家珍的述說出樹齡。

伍國賢表示，今年受天氣影響，連續降雨近百日，影響橘子產量，多年來與台南改良廠及嘉義農業試驗所的合作及意見交流，在施肥、安全用藥及田間管理方面投入不少心思。雖然今年產量減少近2成仍開心繼續贊助家扶義賣

伍的妻子曾淑妙與次子伍秋霖對於伍國賢的愛心行動全力支持，表示自已的專長就是把果樹照顧好，讓產量維持水準之上，雖然每每採收季節忙得不可開交，但對於產品獲得消費者肯定則是最棒的回饋。

北台南家扶中心12月8日將於新營民治體育場舉辦歲末創意市集寒冬送暖活動，目前經費仍短缺30萬元，亟待外界善心人士相助，洽詢電話（06）6324560。

台南東山罹癌老農伍國賢行善不間斷，3年來已捐6000斤柑橘助家扶義賣。記者謝進盛...
台南東山罹癌老農伍國賢行善不間斷，3年來已捐6000斤柑橘助家扶義賣。記者謝進盛／攝影
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義賣椪柑

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