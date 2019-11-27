罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南東山種橘達人伍國賢夫婦，自106年起連續3年捐贈椪柑義賣已逾600箱，難得的是，伍國賢抗癌樂觀面對，還積極幫助弱勢，地方傳為美談。

63歲的伍國賢，11年前罹患癌症，他不向命運低頭勇敢面對，至今病情好轉更令他充滿感恩，自106年連續三年不間斷已捐献超過六百箱（6000斤）椪柑供家扶義賣，近月義賣獲得將近20萬經費浥注。

伍國賢言談中即能感受其對自家所種的橘子那份自信與驕傲，他說，家族在東山區種植椪柑，已傳至第三代，種田人生活辛苦，但三甲多地的橘子園中每棵果樹他都能如數家珍的述說出樹齡。

伍國賢表示，今年受天氣影響，連續降雨近百日，影響橘子產量，多年來與台南改良廠及嘉義農業試驗所的合作及意見交流，在施肥、安全用藥及田間管理方面投入不少心思。雖然今年產量減少近2成仍開心繼續贊助家扶義賣

伍的妻子曾淑妙與次子伍秋霖對於伍國賢的愛心行動全力支持，表示自已的專長就是把果樹照顧好，讓產量維持水準之上，雖然每每採收季節忙得不可開交，但對於產品獲得消費者肯定則是最棒的回饋。