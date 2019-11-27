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嘉藥幼保系成果展 帶領幼兒勇闖五大洲遊戲關卡

2019-11-27 15:53聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，今天在學校大禮堂舉行畢業成果展，小朋友參加大學生創意設計的「勇闖五大洲」闖關遊戲，寓教於樂，也激發孩子問題解決能力，小朋友都大呼過癮。

幼保系大學生以世界五大洲為概念，在大禮堂精心策畫了兒童戲劇、大富翁桌遊及5個主題關卡，透過欣賞戲劇演出揭開闖關遊戲的序幕，首先第一個關卡就是桌遊，以大富翁為靈感先讓小朋友孰悉遊戲玩法，選擇出不同主題關卡，考驗小朋友如何在緊張氛圍中，發揮團隊合作力量解決問題闖關成功。

主題關卡益智遊戲結合了分類、組合、配對、數字等概念，以五大洲為背景設計以營造出真人版環遊世界的氛圍，亞洲關卡以營救泰國小象為任務，考驗小朋友如何手腳並用，促進幼兒大小肌肉發展。

美洲則以巴西為背景，透過音樂，讓小朋友律動身體把象徵環保的瓶蓋送完才行，大洋洲及歐洲以形狀辨識為主軸，加入歐洲各國國旗及著名景點與小朋友喜愛動物，來增加趣味性，最具挑戰性的則是埃及金字塔密室逃脫遊戲，透過提示解謎小朋友要找出三個神祕數字，才能完成任務。

嘉南藥理大學說，「勇闖五大洲」從企劃、空間規劃、關卡設計等皆來自幼保四甲全班同學的創意，歷經1年的規劃及道具製作，更是大學生4年所學的精采展現。闖關活動分為兒童版及成人版，每個關卡都需要發揮創造和想像能力，頗具挑戰性與趣味。

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，透過「勇闖五大洲」闖關遊戲，讓小朋友認識歐洲國家的國旗...
嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，透過「勇闖五大洲」闖關遊戲，讓小朋友認識歐洲國家的國旗。圖/嘉南藥理大學提供
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小朋友通過「勇闖五大洲」闖關遊戲後，開心地合影。圖/嘉南藥理大學提供
小朋友通過「勇闖五大洲」闖關遊戲後，開心地合影。圖/嘉南藥理大學提供
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