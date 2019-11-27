嘉藥幼保系成果展 帶領幼兒勇闖五大洲遊戲關卡

2019-11-27 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，今天在學校大禮堂舉行畢業成果展，小朋友參加大學生創意設計的「勇闖五大洲」闖關遊戲，寓教於樂，也激發孩子問題解決能力，小朋友都大呼過癮。

幼保系大學生以世界五大洲為概念，在大禮堂精心策畫了兒童戲劇、大富翁桌遊及5個主題關卡，透過欣賞戲劇演出揭開闖關遊戲的序幕，首先第一個關卡就是桌遊，以大富翁為靈感先讓小朋友孰悉遊戲玩法，選擇出不同主題關卡，考驗小朋友如何在緊張氛圍中，發揮團隊合作力量解決問題闖關成功。

主題關卡益智遊戲結合了分類、組合、配對、數字等概念，以五大洲為背景設計以營造出真人版環遊世界的氛圍，亞洲關卡以營救泰國小象為任務，考驗小朋友如何手腳並用，促進幼兒大小肌肉發展。

美洲則以巴西為背景，透過音樂，讓小朋友律動身體把象徵環保的瓶蓋送完才行，大洋洲及歐洲以形狀辨識為主軸，加入歐洲各國國旗及著名景點與小朋友喜愛動物，來增加趣味性，最具挑戰性的則是埃及金字塔密室逃脫遊戲，透過提示解謎小朋友要找出三個神祕數字，才能完成任務。