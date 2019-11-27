免費2800份麻油雞飯 安定胡麻節周六好康登場

2019-11-27 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



2019台南安定胡麻季產業文化周六登場，公所與農會今召開記者會說明系列活動，當天在現場公所西側停車場準備免費2800份麻油雞飯，邀請各地遊客來安定賞遊，品嘗道地胡麻美味。

今年安定區胡麻栽培面積約200公頃，有約3分之1契作，收購價格每台斤120元，安定胡麻節安排30日舉行， 活動以「遊安定‧幸福麻上來」為主題。

記者會安定區長李佳隆、安定農會總幹事王寶民等人出席，李佳隆指出，當天除有廣受好評美食攤位，也首度結合在地觀光，設計了集點關卡，吸引民眾走訪轄內9個重要景點，聞麻油香、賞胡麻田。

同時，今年也與台南農改場合作開設「你知道麻～小學堂」，教作麻油紫雲膏，藉由簡單手作活動，宣導胡麻小知識。現場還有無人機空拍體驗，以及消防宣導，還有趣味闖關遊戲，通過者可參加胡麻麻糬或胡麻棉花糖的DIY；而摸彩活動的最大獎為氣炸鍋，另外還有19輛腳踏車、20台電風扇、10組麻油禮盒等，除上午9點、10點分別有品嘗券發放，更準備了2800份麻油雞飯安排在當天上午9點半、11點半發放。