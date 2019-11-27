音樂比賽德光大滿貫 以國中生為主的管樂團擊敗高中生

2019-11-27 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 /台南即時報導



台南市德光中學參加全市學生音樂比比賽，獲得大滿貫佳績，參賽的8支隊伍都取得前3名或優等，將代表台南參加全國決賽，豐盈的成果讓全校師生同感榮耀，也顯示多元發展下堅實的軟實力。

11、12月是台南市學生音樂比賽季，老師葉仲仁率德光管弦樂團今年首次參賽，憑著優異技巧與團隊合作，拿下優等，取得參加全國決賽資格。以國中生為主的管樂團也榮獲台南市音樂比賽第三名優等。學生邱妤欣、陳逸萱、張耘睿、陳彥叡組成的管弦樂團弦樂四重奏，拿下高中組第1名，進入全國賽。

國中部學生楊忻茗、薛宇勝、蘇翊組成的團鋼琴三重奏，則拿下國中組第2名，也進入全國賽。另德光學生合唱團也打敗群雄，獲得全市高中特優第一，將參加明年初在台東舉行的全國決賽。

校長楊惠娜表示，今年的音樂比賽除了管樂外還要準備初次挑戰的管弦樂，相當辛苦，但優異表現令人欣喜。尤其是在競爭激烈的管樂組中，可以取得全國賽的名額實屬不易。原是被人嘲笑不登大雅之堂的樂團，五年後德光管樂團在兩所保障入全國賽的國立高中外，能以最高分代表台南市參加全國賽，且團員四分之三為國中生，等於是越級挑戰高中組，值得驕傲，終於可以揚眉吐氣了。