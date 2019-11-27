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減少河川汙染 雲林年490座游泳池的畜牧糞尿還肥於田

2019-11-27 14:21聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，每年約有122.9萬噸、相當於填滿490座標準游泳池的水量的畜牧糞尿還肥於田，施灌面積達970公頃，相當於130座斗六棒球場，減少河川汙染。

雲林縣長張麗善今天表揚沼液沼渣優良畜牧場，獲獎的畜牧場分別為林內鄉三源畜牧場、二崙鄉三久牧場、土庫鎮王文曲畜牧場、虎尾鎮王泰盛牧場、麥寮鄉泉淵牧場、元長鄉展佑畜牧場及羽笙畜牧場等7場，感謝他們為環境河川保育做出貢獻。

張麗善表示，雲林縣環保局推動畜牧糞尿資源利用政策迄今已邁入第5個年頭，在與農業處攜手合作共同努力下，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請作業，農民施灌畜牧糞尿沼液沼渣施灌作物含水稻、玉米、竹筍等37種以上經濟作物，推算節省的化學肥料費用超過2千萬元。

環保局長黃士漢表示，每年約有122.9萬噸畜牧糞尿還肥於田，相當於減少14.8萬頭豬及7,28頭牛廢水進入河川，每年可削減生化需氧量（BOD）7822噸、懸浮固體（SS）10474公噸。

有意參與畜牧糞尿資源化相關計畫或需媒合的農友可洽詢環保局水質保護科，服務專線：（05）5526255。

雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，...
雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，縣長張麗善表示，每年約有122.9萬噸、相當於填滿490座標準游泳池的水量的畜牧糞尿還肥於田。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，...
雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，每年約有122.9萬噸、相當於填滿490座標準游泳池的水量的畜牧糞尿還肥於田。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，...
雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，每年約有122.9萬噸、相當於填滿490座標準游泳池的水量的畜牧糞尿還肥於田。記者陳雅玲／攝影
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牧場張麗善農民

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