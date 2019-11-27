減少河川汙染 雲林年490座游泳池的畜牧糞尿還肥於田

2019-11-27 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣環保局推動畜牧糞尿澆灌農田，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請，每年約有122.9萬噸、相當於填滿490座標準游泳池的水量的畜牧糞尿還肥於田，施灌面積達970公頃，相當於130座斗六棒球場，減少河川汙染。

雲林縣長張麗善今天表揚沼液沼渣優良畜牧場，獲獎的畜牧場分別為林內鄉三源畜牧場、二崙鄉三久牧場、土庫鎮王文曲畜牧場、虎尾鎮王泰盛牧場、麥寮鄉泉淵牧場、元長鄉展佑畜牧場及羽笙畜牧場等7場，感謝他們為環境河川保育做出貢獻。

張麗善表示，雲林縣環保局推動畜牧糞尿資源利用政策迄今已邁入第5個年頭，在與農業處攜手合作共同努力下，全縣已有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請作業，農民施灌畜牧糞尿沼液沼渣施灌作物含水稻、玉米、竹筍等37種以上經濟作物，推算節省的化學肥料費用超過2千萬元。

環保局長黃士漢表示，每年約有122.9萬噸畜牧糞尿還肥於田，相當於減少14.8萬頭豬及7,28頭牛廢水進入河川，每年可削減生化需氧量（BOD）7822噸、懸浮固體（SS）10474公噸。