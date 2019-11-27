嘉縣農地掩埋建築廢棄物 環保局今開挖

2019-11-27 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 /嘉義縣即時報導



嘉義縣太保市魚寮遺址旁的一塊農地，曾被檢舉非法掩埋廢棄物，上午行政院環保署南區環境督察大隊，會同嘉縣環保局到場前往稽查並雇請怪手挖出，發現疑似建築廢棄物。

地主的兒子黃姓男子接獲通知後也趕到現場，原本相當氣憤說：「有證據證明裡面有掩埋垃圾嗎？」挖土機挖不到一米深，就看見很多磚塊、麻布袋、玻璃瓶等物品，研判是建築廢棄物。

黃男表示，去年823水災後，農地因地勢低窪，所種植的火龍果全數滅頂，損失慘重，現已做非農業使用。土地中的廢棄物，在民國85年時因未興建焚化爐，曾出借給太保市公所掩埋生活廢棄物。

縣環保局稽查人員指出，依照廢棄物掩埋的深度及腐化情況，應為近期才掩埋。黃男對此回應，並不知情土地遭人掩埋廢棄物。

太保市民代表會副主席吳宏哲指出，9月即接到民眾陳情，此塊農地有人傾倒廢棄物，自己曾到現場查看，發現有許多磚頭、瓦礫堆等，便向太保市公所通報請求協助。