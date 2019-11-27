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嘉市1999專線重啟成功！議會預算審查通過

2019-11-27 11:55聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市府編列近1500萬元預算，希望重啟1999專線，市議會今天第二次審查預算，多名議員對是否編列預算爭論不休，議長莊豐安提議暫停會議，由府會密集討論，最後決定刪減行銷宣傳、滿意度調查和勞務等費用共650萬7千元，通過816萬元預算，1999專線停止4年，終於要在嘉義市重啟。

議會本月12日第一次審查1999預算，多名議員希望市府智慧科技處再提出重啟1999專線後的優劣評估報告，議員張秀華擔任財政小組召集人，決議延後審查預算。

智慧科技處長郭軒志今天補充報告說，停止1999專線後，人民陳情案件從3萬件遞減到去年1萬7千元，陳情的滿意度也從95%降到52％，1999不是一通電話，而是讓各局處通力合作。

議員蔡文旭說，1999就算接到電話，還是要轉為主管機關處理，市府下班後，大部分深夜遇到的緊急案件，110和119也都能處理，為了處理離峰時段屬於市府局處的偶發事件，卻花上千萬要建置1999，就像「坐飛機到台北去買漢堡」。

議員蔡永泉、蔡榮豐等人也說，1999停止後，為民服務沒有變差，這1千多萬若能用在弱勢族群，會得到更多人支持。議員張榮藏則說，既然要24小時不間斷服務，可以透過人事費請人輪班，無需編列太高經費。

議員陳家平說，目前全國只有彰化縣和嘉義市沒有1999，有1999的縣市，人民陳情的滿意度都很高，110和119雖然是一個管道，但1999可以讓市府各局處各自處理專業的事件，有必要建置。

議員鄭光宏說，他贊成編列，但未來幾年有無可能再降低預算？例如系統落地設備租賃的費用，第一年月租費最高，能否逐年調降。

莊豐安見正反兩方議員爭論不休，提議暫停會議討論後，最後刪減部分預算通過，多名議員也希望市府承諾能逐年調降。郭軒志說，第一年因為要重新建置系統，所以有130萬費用，明年就不會有，至於其他設備費用也有機會逐步調降。

智慧科技處指出，未來1999不受理匿名案件，可透過來電紀錄看檢舉人的歷史資料，若重複檢舉就不受理，話務員也有上千題的題庫，若是經常性的問題，能第一時間回應民眾，避免浮濫派遣，減少各局處負擔，1999服務24小時不中斷，針對特殊要派遣的案件，會要求時效。

嘉義市政府智慧科技處長郭軒志（左二）與多名議員展開密集討論。記者李承穎／攝影
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議長莊豐安（左二）提議暫停議會討論，最後才通過預算。記者李承穎／攝影
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多名議員對市府1999專線經費感到有疑慮，府會彼此密集討論。記者李承穎／攝影
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