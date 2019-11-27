雲基舉辦健康講座 12月8日開打流感疫苗

2019-11-27 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



據衛生福利部2018年統計處資料顯示，國人十大死因以慢性病為最高占比，雲林基督教醫院，今天舉辦健康照護講座，邀請各專科醫師說明心衰竭照護、介紹慢性腎臟病及推廣腦中風預防，也呼籲年滿65歲長者，12月8日開始施打流感疫苗，及早獲得保護力。

院方心臟科主任丁革新說，去年十大死因依序分別是癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等疾病，許多慢性病已有年輕化趨勢，不良的生活型態及飲食習慣，都會引發慢性病發生。

他表示，近日氣候變化大，在流感病毒與肺炎鏈球菌活躍的季節，最有效的方法，就是接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，降低感染風險，流感每年多於秋、冬季節流行，傳染途徑包括飛沫傳染和接觸傳染，平時出入公共場合，記得戴口罩、落實洗手，避免被傳染。

丁主任提到，肺炎則是國人十大死因第三位，65歲以上年長者、幼童、罹患心血管疾病、腎臟病、糖尿病等慢性病患均為高危險族群，統計顯示，65歲以上長者若感染，死亡率可高達2成5，若併發腦膜炎或敗血症，死亡率更超過3成以上。

他也呼籲，肺炎鏈球菌感染症好發於嬰幼兒及老年人，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，提醒符合資格民眾盡早接種，提升自身保護力。

此外，台灣心血管疾病盛行率高，根據衛生福利部107年統計，心臟病十大死因中排名第二，罹病率更是逐漸年輕化，心血管疾病到死亡是一個漸進式的發展過程，最初的導因還是在於不當的生活及飲食習慣，一旦心血管壁開始硬化或狹窄，引發高血壓、糖尿病、心血管疾病、腎臟病，甚至眼睛病變及周邊血管阻塞等問題就接踵而來。