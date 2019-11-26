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宣傳車疑遭恐嚇 蘇治芬陣營籲乾淨選舉

2019-11-26 21:24中央社 雲林縣26日電

雲林第1選區（虎尾鎮等11鄉鎮）立委參選人蘇治芬的宣傳車駕駛疑遭恐嚇，又發生大型看板遭提早拆除，民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜認為暴力介入選舉，呼籲檢調展開調查。

雲林地檢署發布新聞稿指出，宣傳車駕駛疑遭受恐嚇一案，經當事人提出告訴，檢方已受理並分案，由檢察官指揮專案小組調查中。

廖丁賜今天在律師李建忠等人陪同下，召開「停止暴力髒手伸入選舉、還給選民乾淨選戰」記者會，說明蘇治芬近日在雲林海線的選舉活動遭受到暴力介入。

廖丁賜在記者會上指出，蘇治芬宣傳車日前在四湖鄉宣傳遭到不明人士跟蹤，宣傳車駕駛心生恐慌，同時蘇治芬競選總部在虎尾和褒忠所架設大型看板、布條地點業主也受到不明人士「關切」後提早拆除。

廖丁賜強調，不論是宣傳車所播放的言論，或看板的內容都是可受公評，也都事實呈現，但因為外力介入下架，嚴重傷害民主，呼籲檢調展開調查，也請對手一起維護選舉公平性與台灣民主自由。

國民黨提名的張嘉郡，競選總部透過媒體群組表示，民進黨在選舉期間，用各種方式造謠、栽贓，支持者自發性蒐證，競選總部和縣黨部也會保留相關證據，委由律師提出告訴，還給雲林鄉親乾淨的選舉環境。

蘇治芬民進黨2020選舉2020選舉雲林縣立委

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