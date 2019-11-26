車沒騎也要檢驗 南市有6成未定檢機車遭告發

2019-11-26 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 /台南即時報導



出廠滿5年以上的機車，每年都需進行排氣檢驗，台南市環保局先前已針對近兩千輛符合切結報廢的未定檢機車寄發最後公文通知，但仍有六成車主未到檢，全數進入告發裁處作業。環保局提醒車主，車輛未使用也要定檢，如不堪使用請儘速報廢，以免遭罰傷荷包。

環保局長林淵淙說，空汙法去年修正公告實施，出廠滿5年以上的機車不論是否為「使用中」，每年都應做排氣檢驗，如逾期未檢驗，依法先處5百元罰鍰；超過應檢日起6個月並經通知限期改善仍未完成，再罰3千元，遲未完成改善者最重可註銷牌照。為加強取締未定檢機車，環保局之前已經以雙掛號公文通知1939名車主，卻仍有6成未回檢，全數都進入告發裁處作業。