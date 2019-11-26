車沒騎也要檢驗 南市有6成未定檢機車遭告發
出廠滿5年以上的機車，每年都需進行排氣檢驗，台南市環保局先前已針對近兩千輛符合切結報廢的未定檢機車寄發最後公文通知，但仍有六成車主未到檢，全數進入告發裁處作業。環保局提醒車主，車輛未使用也要定檢，如不堪使用請儘速報廢，以免遭罰傷荷包。
環保局長林淵淙說，空汙法去年修正公告實施，出廠滿5年以上的機車不論是否為「使用中」，每年都應做排氣檢驗，如逾期未檢驗，依法先處5百元罰鍰；超過應檢日起6個月並經通知限期改善仍未完成，再罰3千元，遲未完成改善者最重可註銷牌照。為加強取締未定檢機車，環保局之前已經以雙掛號公文通知1939名車主，卻仍有6成未回檢，全數都進入告發裁處作業。
南市環保局表示，二行程機車排放的碳氫化合物 (Hydrocarbons)是四行程機車的20倍、一氧化碳 (CO)則約為四行程機車的2倍，對民眾健康影響甚鉅。若機車已無法使用或遺失，請車主自行至監理站更新車籍資料，避免逾期遭罰。目前全市共307間排氣定檢站，排氣檢驗免費，車主更可趁此測試車輛性能是否正常，延長機車使用壽命，減少空氣汙。若想查詢定檢站位置或車輛定檢等資訊，可上環保署「機車排氣定期檢驗資訊網」查詢。
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