親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港逆轉勝！壓倒性的民意，能否迫使港府讓步？

跟三眼怪說掰掰！iPhone 12升級四顆鏡頭 還有這新色

影／嘉縣沿海首間公辦朴子醫院長照日托中心 陳時中揭牌

2019-11-26 16:51聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣老人比例全國居冠，配合長照2.,0政策照護老人，沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中、縣長翁章梁及朴子醫院院長蔡宗龍等來賓共同揭牌，日照中心可容納23名老人，提供長輩複合型日間照顧服務，是全縣第一間有體適能與營養評估日托中心。

日照中心購置「寶貝機 BabyBot」，配合不同生理量測儀器，有血壓、握力、坐站速度、身高與專業體脂多種量測儀器、儲存生理量測值，還具專業圖表式分析與建議、互動式諮詢服務與提醒等功能。

還提供投影式娛樂設備與大型液晶電視，增強四肢及肌力動作用磁控健身車，多達數十項新穎設備，中午供餐每天營養師調配，提供活動與生活自立訓練課程，針對個案狀況安排身心機能促進活力，提供長輩健康管理服務，每日評估長輩生理及心理適應狀況，當健康狀態需其他資源協助，立即協助就診。

日照中心環境優美，布置綠化庭園水池，大片式落地門採光充足，遊走區設計無障礙坡道，方便長輩進出。每天提供23名個案服務，由地方政府長照中心收案後轉介，服務對象: 65歲以上失能老人，55歲以上失能原住民，50歲以上失智症者，失能身心障礙者，提供輕度失能長者及早期失智症者生活照顧、活化機能與心智成長之照顧服務模式，現場展示各項貼心服務與運作成果。

陳時中看到場表演參與社交活動老人大多是女性，有感而發呼籲長輩，尢其是男長輩多走出戶外，增加社交活動，促增健康長壽。蔡宗龍說，日照中心功能促進個案機能活化、延緩個案入住機構、減輕照顧者負擔，家屬日間將長輩托付中心， 安心職場工作，下班後接回家共享天倫樂。

嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，是全縣第一間有體適能與營養...
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，是全縣第一間有體適能與營養評估日托中心。圖／朴子醫院提供
分享
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，是全縣第一間有體適能與營養...
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，是全縣第一間有體適能與營養評估日托中心。圖／朴子醫院提供
分享
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中(右二)、縣...
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中(右二)、縣長翁章梁(右)及朴子醫院院長蔡宗龍(左二)等來賓共同揭牌。圖／朴子醫院提供
分享
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中(左二)、縣...
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中(左二)、縣長翁章梁(左三)朴子醫院院長蔡宗龍(左)等來賓，觀賞老人太鼓表演。圖／朴子醫院提供
分享
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中(右六)、縣...
嘉義縣沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中(右六)、縣長翁章梁(右七)及朴子醫院院長蔡宗龍(右四)等來賓共同揭牌。圖／朴子醫院提供
分享

失智症長照衛福部

相關新聞

台南跨年公布兩韓團 粉絲超high擋不住

2019-11-26 15:13

遭質疑扣蘇治芬廣告車、拿走錄音檔 雲縣警局澄清無扣車

2019-11-26 16:55

嘉縣明年總預算刪除3千餘萬元過關 首次未虛列上級補助

2019-11-26 15:16

遊艇展港都登場 材料更新潛力大

2019-11-26 15:05

台南1999升級了！結合網路電話撥打免費

2019-11-26 14:32

被告偽造文書卻調查選舉之事 大林鎮長批縣調站當打手

2019-11-26 14:15

黨政不分？民進黨主委兼工策會總幹事 嘉縣議員激辯

2019-11-26 13:55

畢業30年 校友捐贈「南師紅樓」版畫助母校

2019-11-26 13:18

斗六每晚逾3起檢舉「好臭」 石化空品監測車揪空汙元凶

2019-11-26 11:29

把掃街當運動 95歲邱蘇品獲選長青環保義工

2019-11-26 11:28

台南被罵翻的車輛拖吊改變有望 市長承諾逐步收回自拖

2019-11-26 11:13

台南市鬧區中西區 易肇事路段第一名在西門路

2019-11-26 10:33

這圍牆阻斷人行道 「差150公尺」林俊憲籲還民通行空間

2019-11-26 10:33

培育台南在地生力軍 洪秀柱舉辦南雁青年挑戰營

2019-11-25 23:40

180噸台灣二崙高麗菜 進軍越南

2019-11-25 23:36

衝觀光 嘉市美食美景入MV

2019-11-25 22:48

台南快捷公車 將開到小港機場

2019-11-25 22:46

警車逾半老扣扣 嘉縣拚全面汰換

2019-11-25 22:44

立委參選出奇招 陳明文推長照王金山騎車Longstay

2019-11-25 21:15

虧雞福來爹林義豐再出招 這次推「善良的心」

2019-11-25 19:12

雲林縣醫師公會祝賀謝淑亞進立院 為大家修一例一休

2019-11-25 18:42

嘉縣青皮椪柑外銷國際 推廣在地品牌

2019-11-25 18:10

湖山水庫環境教育所落成 以「水資源」為主軸生態教育

2019-11-25 15:52

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

反賄選用演的 台南市刑大短片「王大砲」話題十足

2019-11-25 14:41

嘉縣消防局侯宗嘉英勇救援 縣內唯一獲模範公務人員

2019-11-25 12:11

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

台南軌道建設發展還是錢坑？ 成為立委參選人攻防焦點

2019-11-25 18:25

蘇治芬陣營請張嘉郡協助收購花生 張：別再中傷農會

2019-11-25 18:24

嘉縣警局購新車 尚有5成警用車待汰換

2019-11-25 16:48

嘉市秋冬補助將達8千萬 市長拍MV加碼行銷

2019-11-25 13:03
看更多

熱門文章

注意！新店中正路、北新路月底封閉 7條路可改道通行

2019-11-26 15:00

高雄34名校長列席議會 李喬如要求雙機一定要公開招標

2019-11-26 10:41

再獲補助8千萬！台東宜蘭秋冬旅補助達2.4億全國最多

2019-11-25 20:18

老農退休要領1萬或1.5萬？ 邱議瑩、王齡嬌各有想法

2019-11-25 20:19

1280元月票挨批成效差 柯文哲：也許可以再更便宜

2019-11-26 12:15

終於等到了！恆春半島納入偏遠地區地域加給

2019-11-26 12:44

斗六每晚逾3起檢舉「好臭」 石化空品監測車揪空汙元凶

2019-11-26 11:29

台南跨年公布兩韓團 粉絲超high擋不住

2019-11-26 15:13

屏東縣永久屋十年聚人氣 房屋不夠學校空間也不夠

2019-11-25 19:15

1280月票補助遭疑財政黑洞 預算暫擱置

2019-11-26 00:27

台南快捷公車 將開到小港機場

2019-11-25 22:46

恆春半島明年納入偏遠加給 人事主管：現實問題仍難解

2019-11-26 11:42

南投公園環境難遛孩 議員籲設大型共融遊戲場

2019-11-25 18:27

遠東化纖半年2空汙 民眾凍未條

2019-11-25 23:41

金門第54家診所開設！ 免掛號費、假日也看診

2019-11-26 14:17

受人點滴湧泉以報 捐100萬元遺愛社區長照

2019-11-25 18:04

影／花25年發明「秘製沙茶醬」 獨特台味飄香

2019-11-26 10:33

農業大縣缺工仍無解？屏東第2選區立委參選人交鋒

2019-11-25 17:37

檢舉達人狂檢舉 新北罰單歲入增5千萬

2019-11-25 18:09

北投全新社福地標 稻香合署大樓力拚2022完工

2019-11-25 20:20

台南被罵翻的車輛拖吊改變有望 市長承諾逐步收回自拖

2019-11-26 11:13

新竹偏鄉遭棄置廢氫氟酸 環署追緝業者

2019-11-25 17:58

基隆市今年通報家暴案 男性被害人已達25%比往年高

2019-11-25 18:39

林筱淇擅改觀旅局組織規程 議員抓包才送市政會議審議

2019-11-26 13:07

掬翠拾煙蔬食餐廳 鹽鹵豆花都是桌邊服務現做的

2019-11-25 23:30

雲林縣醫師公會祝賀謝淑亞進立院 為大家修一例一休

2019-11-25 18:42

高鐵延伸宜蘭進行式「係金ㄟ」 陳歐珀：非政治操作

2019-11-25 17:58

12月21日…挺韓vs.罷韓 北南高雄遊行

2019-11-25 23:38

立委參選出奇招 陳明文推長照王金山騎車Longstay

2019-11-25 21:15

這圍牆阻斷人行道 「差150公尺」林俊憲籲還民通行空間

2019-11-26 10:33

虧雞福來爹林義豐再出招 這次推「善良的心」

2019-11-25 19:12

竹市議員關心2021台灣燈會交通 建議18尖山設燈區

2019-11-26 15:15

影／國稅局搶手鼠年水果月曆 今起拿2個月發票可兌換

2019-11-26 13:17

朱立倫友人「無名氏」 9年捐款1.7億

2019-11-26 00:23

埔里140年義民爺牌位突傾伏 請示竟稱被人推倒

2019-11-26 11:32

移工娶台妻學美髮 剪出新人生

2019-11-26 00:05

圖書館也是健身房 國資圖全國首創「夜跑教室」

2019-11-26 14:16

影／挖破水管水噴3層樓高 基隆調和街7000戶停水

2019-11-26 15:16

冒風雨也要拍耶誕城網美照 朱立倫：我現在是娛樂業

2019-11-25 20:17

中山籌設醫學院 黃烱輝捐2億

2019-11-25 22:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top