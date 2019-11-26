影／嘉縣沿海首間公辦朴子醫院長照日托中心 陳時中揭牌
嘉義縣老人比例全國居冠，配合長照2.,0政策照護老人，沿海首間公辦衛福部朴子醫院日間照顧中心下午揭牌，衛福部長陳時中、縣長翁章梁及朴子醫院院長蔡宗龍等來賓共同揭牌，日照中心可容納23名老人，提供長輩複合型日間照顧服務，是全縣第一間有體適能與營養評估日托中心。
日照中心購置「寶貝機 BabyBot」，配合不同生理量測儀器，有血壓、握力、坐站速度、身高與專業體脂多種量測儀器、儲存生理量測值，還具專業圖表式分析與建議、互動式諮詢服務與提醒等功能。
還提供投影式娛樂設備與大型液晶電視，增強四肢及肌力動作用磁控健身車，多達數十項新穎設備，中午供餐每天營養師調配，提供活動與生活自立訓練課程，針對個案狀況安排身心機能促進活力，提供長輩健康管理服務，每日評估長輩生理及心理適應狀況，當健康狀態需其他資源協助，立即協助就診。
日照中心環境優美，布置綠化庭園水池，大片式落地門採光充足，遊走區設計無障礙坡道，方便長輩進出。每天提供23名個案服務，由地方政府長照中心收案後轉介，服務對象: 65歲以上失能老人，55歲以上失能原住民，50歲以上失智症者，失能身心障礙者，提供輕度失能長者及早期失智症者生活照顧、活化機能與心智成長之照顧服務模式，現場展示各項貼心服務與運作成果。
陳時中看到場表演參與社交活動老人大多是女性，有感而發呼籲長輩，尢其是男長輩多走出戶外，增加社交活動，促增健康長壽。蔡宗龍說，日照中心功能促進個案機能活化、延緩個案入住機構、減輕照顧者負擔，家屬日間將長輩托付中心， 安心職場工作，下班後接回家共享天倫樂。
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