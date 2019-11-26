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日青農來台交流 力推太保玉女小番茄

2019-11-26 16:26聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

日本青農上午前往太保市梅埔里參觀正在收割中的有機米稻田。圖／太保市農會提供
日本青農上午前往太保市梅埔里參觀正在收割中的有機米稻田。圖／太保市農會提供
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日本北海道名寄市道北農業協同組合代表理事東野秀樹，上午帶領4名日本青年農民，前往嘉義縣太保市農會的乾燥中心參觀，隨後至太保市梅埔里參訪正在收割中的有機米稻田及種植於溫室中的玉女小番茄。

太保市農會總幹事黃麗貞陪同日本青農一行人至農田裡參觀，與在地農民交流種植技術。黃麗貞表示，太保所種植的網紋瓜品質媲美日本，口感細緻，甜度高，且價錢相較日本自產的便宜許多，外銷至日本相當受歡迎。

帶領日本青農參觀種植於溫室的玉女小番茄時，也直接摘採小番茄現場品嚐。黃麗貞說，日本青農品嚐後讚不絕口，直呼太保出產的小番茄甜度高，且果皮薄嫩又多汁，酸甜適中，目前日本仍無法種植出品質相當的小番茄。

黃麗貞指出，太保的玉女小蕃茄現已外銷至香港及新加坡，雖希望能出口至日本，但日本現階段還無法認定小番茄該分類為蔬菜或是水果，外銷日本計畫停滯中，未來也期盼能將太保所出產的蔬果行銷國際，讓更多人能看見台灣農民的厲害。

黃麗貞說，這次4名日本北海道青農來訪，太保市農會也安排4名青農負責接待，並提供住宿，令特地來台交流的日本青農也能真實體驗台灣農民生活及地方文化特色，在明後兩天將跟著農民下田，感受台灣在地的農民生活。

日本北海道名寄市道北農業協同組合代表理事東野秀樹（前排左），在太保市農會總幹事黃...
日本北海道名寄市道北農業協同組合代表理事東野秀樹（前排左），在太保市農會總幹事黃麗貞（前排右）陪同下，帶領日本青農一同參觀、品嚐種植於溫室的玉女小蕃茄。圖／太保市農會提供
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農民青農北海道

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