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嘉縣明年總預算刪除3千餘萬元過關 首次未虛列上級補助

2019-11-26 15:16聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣議會上午完成明年度縣府總預算二、三讀會閉幕，國民黨團指稱建設處編3000萬元辦理提升村里道路品質計畫，無歲入來源，批部分縣政行銷預算浮濫重複，最後議決合計刪除3300萬元通過，這是縣長翁章梁上任首次編列預算，由於縣府以往虛列上級補助預算，遭監察院糾正，明年預算首次未虛列補助。

財政稅務局說，109年嘉縣總預算議會審查結果，歲出刪除建設處編列3000萬元辦理提升村里道路品質計畫，因預算由環保局廢清基金補助，基金未編補助，致無歲入來源遭刪除；新聞行銷處業務費刪50萬元，文化觀光局業務費刪200萬元，補助文化基金會刪50萬元，合計刪除3300萬元。

歲入刪環保局廢清基金補助3000萬元，刪除後歲入預算規模242.3億元，歲出預算規模245.02億元，收支缺口部分編列賒借收入2.72億元彌平。

明年預算編列與往年最大差異是緊守財政紀律，不再編預列補助收入，去年即編15.49億元，今年透過歲入增加，自有財源增加3.19億元、中央統籌稅款及補助款增加11.23億元，以及歲出控管成長，較上年度增1.08億元，主要透過公教優惠存款利息減編6.4億元、債務付息減編1.1億元 ，彌補其他支出增加，避免虛列財源，達到預算平衡。

監察院4月糾正嘉縣府2014至2018年虛列上級政府補助收入預算，糾正案指出，縣府2104至2018年，以預列中央平衡基本財政收支差短補助款名義，雖無上級核定文號，仍在預算書以「上級政府補助收入－計畫型補助收入」科目，分別虛列23.24億元、23億元、22.57億元、21.6億元及17.61億元，移送行政院轉飭主計總處要求縣府確實檢討改善。

嘉義縣議會上午完成明年度縣府總預算二、三讀會閉幕，這是縣長翁章梁上任首次編列預算...
嘉義縣議會上午完成明年度縣府總預算二、三讀會閉幕，這是縣長翁章梁上任首次編列預算。記者魯永明／攝影
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監察院行政院翁章梁

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