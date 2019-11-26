台南跨年公布兩韓團 粉絲超high擋不住

2019-11-26 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市今年的跨年晚會不一樣，活動將從12月1號就開始，21、28兩天在市政府西側廣場舉辦兩場演唱會，昨天深夜臉書粉絲團只公布邀請的藝人提示，網頁的點擊率馬上就破了10萬，市府今天公布答案，韓團包括Astro與G I-DLE，保證讓粉絲們追星追到爆。

市府昨晚在跨年系列活動粉絲專頁「2020台南好young耶誕跨年系列活動」公布了要請益人的提示其中包括「Queendom」、「臉蛋天才」，粉絲就猜出是G I-DLE跟Astro，一個晚上臉書的觸及率就超過10萬相當驚人。

市長黃偉哲今天下午主持跨年活動記者會公布了兩場晚會的藝人名單。

21號晚上除了有壓軸的韓團G I-DLE，主持人有金鐘主持人吳建恆，森林系美女劉宇珊，演出包括畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon。

28號的韓團則是Astro，美食天后莎莎、吳建怪搭檔主持，藝人包括亞洲人氣偶像炎亞綸、R&B嘻哈歌手高爾軒OSN、YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲、選秀實力歌手閻奕格、台語金曲歌王流氓阿德、千萬點閱歌手文慧如、入圍金曲獎最佳新人Karencici等。

系列活動首先登場的是12月1號在南紡購物中心舉辦的點亮府城音樂盛會，邀請到荷蘭達人秀冠軍，以一首You Raise Me Up享譽國際的美聲歌手馬丁賀肯斯來台開場。