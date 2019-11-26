台南1999升級了！結合網路電話撥打免費

2019-11-26 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市的1999市民服務熱線不一樣囉！28號後天將推出新版1999，最大的特色是結合網路電話，民眾不必再花自己的錢打1999，撥打網路電話可以免費。

台南市長黃偉哲下午出席1999升級記者會，親自試播第一通的網路電話，並出考題考話務人員知不知道什麼時候全新改版。

市政府研考會主委趙卿惠並公布新版1999的五大特色，包含「網路電話」、「文字客服」、「手語視訊」、「主動通知時間軸查詢」、「擴大案件通報類型」等。

1999是市民的好朋友有任何問題都可以打1999熱線反應，台南市一年大約有24萬多通的電話，之前有議員建議希望市民撥打1999前三分鐘能夠免費，市府估算一年要多花六百多萬的電話費，乾脆把1999升級，結合網路電話，讓民眾撥打完全免費。

趙卿惠表示，全新版的台南市民服務平台以簡明的設計呈現，提供網路電話、文字客服、案件辦理時間軸查詢及統計資訊的服務；另外，想用手機免費撥打1999也沒問題！

優化後的「OPEN台南1999」APP，新增網路電話選項，讓服務更貼近民眾需求，這是1999服務很重要大躍進，特別的是，除了一般網路電話，另外與國產通訊軟體Juiker揪客合作開通一鍵式通話，突破IOS行動裝置軟體撥打網路電話的限制。

此外，為讓市民朋友與市府的溝通管道更多元、即時，使市府與民意更加緊密結合，市府透過Line通訊軟體，全新推出「手語視訊」服務，以滿足聽障朋友的需求。聽障朋友可搜尋Line ID帳號tainancity1999，加入好友並經1999手譯員確認身分後，即可開始享受服務。若不知如何搜尋，亦可至網站「臺南市民服務平台」輕輕一掃QR code即可。而「文字客服」部分，則是可透過訊息留言向1999諮詢市政問題、陳情或通報派工。

研考會表示，市民所反應的心聲，系統將於「立案」及「結案」的時間點，以電郵或簡訊主動通知，並提供網址以利民眾查詢進度，讓民眾掌握通報案件的狀態。除了即時掌握通報案件的進度，民眾通報案件的類型也擴大了，不再限於9大派工案件，而是全部類型案件或陳情意見皆可通報。「臺南1999市民服務」升級功能於11月28日正式上線，相關網站、APP、Line帳號如下：

● 「臺南市民服務平台」網站：http://1999.tainan.gov.tw/

● 「OPEN台南1999」APP：請至Apple Store及Play商店搜尋「OPEN台南1999」下載

● 文字客服：請上「臺南市民服務平台」網站，點選「文字客服」使用

● 臺南1999手語服務

LINE帳號 tainancity1999

週一至週五8:30-17:30（中午12:00-13:30休息）

● 網路電話：請利用「臺南市民服務平台」網站或「OPEN台南1999」APP撥打