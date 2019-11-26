遊艇展港都登場 材料更新潛力大

2019-11-26 15:05 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



聚焦B2B遊艇展登陸高雄！外貿協會將於2020年3月12~15日舉辦「國際遊艇展」，地點在高雄展覽館及嘉信22號碼頭，吸引國內外80家遊艇業者參加。先進複材、船舶暨海洋產業研發中心及科建鋁船、奧莫爾遊艇介紹製程及產銷，期望讓台灣玩遊艇的風氣愈來愈盛。

遊艇工業同業公會秘書長張學樵表示，2008~2009年是遊艇業高峰，台灣是世界上第4大遊艇出口國，歐美共佔台灣產銷市場6~7成。未來新達港蓋好會增加不少內需，明年看好相關產業重返巔峰。

遊艇業者看好願景

奧莫爾遊艇執行總監鄭澤宇表示，為了讓消費者更接近遊艇生活，在大直開門市並舉辦試乘會，也曾去海洋大學介紹遊艇產業商機。西雅圖10艘有6艘遊艇是MIT，期望台灣船廠也像外國那麼懂得行銷。

先進複材副總經理陳凱琳表示，參展目的不只公司行銷、同業分享，同時也教育後進並與民同樂。發函邀請大專院校相關科系來學習複材相關知識，不只B2B還要B2C。跨界應用除了水陸空交通休閒運輸，還結合離岸風電、公共建設等創意，從基礎知識到專業製造完整呈現。

數位設計客制遊艇

船舶暨海洋產業研發中心工程師薛政憲表示，傳統製造的遊艇人為因素高，缺工嚴重且品質不穩定，導入數位及自動化製程後效率提升，消費模式改變也讓客製化需求大增。遊艇資料庫平台整合數位設計，建構智慧生產模式，達成高效率數位整合，可以管理遊艇生命週期，專業分工達成異地作業技術，開發船東、遊艇廠與供應商的3方協作平台。

科建鋁船經理陳省木表示，「鋁合金遊艇，百萬辦到好。」前身是做汽車板金，跟遊艇的板金做法其實很類似，現在架設生產線走機器人焊接，自動化生產製程已經非常成熟。拖曳移動由休旅車來拉，利用斜坡道讓遊艇下水，在國外是非常普遍的玩法，台灣雖然是海島國家，但購買遊艇比國外多了幾個零，遊艇產業還很有發展潛力。

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