黨政不分？民進黨主委兼工策會總幹事 嘉縣議員激辯

2019-11-26 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事，議會在野議員痛批黨政不分，總幹事比照公務員11職等領近10萬元薪水偏高，上午縣府總預算二讀，在野議員輪番砲轟，要求刪總幹事人事預算，或要總幹事與主委二擇一，民進黨議員肯定工策會功能，主張通過預算，雙方激辯，最後議長張明達打圓場未表決，通過預算，附帶決議要總幹事下次會議列席，人事任用引發社會觀感由縣長翁章梁承擔。

翁章梁說，林沐惠曾任鹿草鄉長及議員，從政經驗豐富，會溝通協調，黨部主委無給職，各縣市工策會任務及總幹事薪水相同，工策會推動產業轉型功能重要，針對議員要求林沐惠兩項職務二擇一，他會找林沐惠溝通。

林沐惠說，尊重議會決議，對黨部主委兼總幹事職務安排，尊重縣長決定，他強調，主委無給職，接任總幹事後，謹守黨政分際，跑私人行程依規定請假，為經濟轉型發展盡心盡力

國民黨議員李國勝、詹琬蓁、王啟澧、林于玲及吳思蓉，與無黨議員何子凡聯手，批總幹事薪水偏高，縣府編預算補助，辦公室設縣府，黨部主委兼總幹事，黨政不分，公器私用，要求學運領袖出身翁章梁民主不能倒退，刪除總幹事人事預算，或要林沐惠總幹事與主委二擇一。