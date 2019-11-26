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黨政不分？民進黨主委兼工策會總幹事 嘉縣議員激辯

2019-11-26 13:55聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事，議會在野議員痛批黨政不分，總幹事比照公務員11職等領近10萬元薪水偏高，上午縣府總預算二讀，在野議員輪番砲轟，要求刪總幹事人事預算，或要總幹事與主委二擇一，民進黨議員肯定工策會功能，主張通過預算，雙方激辯，最後議長張明達打圓場未表決，通過預算，附帶決議要總幹事下次會議列席，人事任用引發社會觀感由縣長翁章梁承擔。

翁章梁說，林沐惠曾任鹿草鄉長及議員，從政經驗豐富，會溝通協調，黨部主委無給職，各縣市工策會任務及總幹事薪水相同，工策會推動產業轉型功能重要，針對議員要求林沐惠兩項職務二擇一，他會找林沐惠溝通。

林沐惠說，尊重議會決議，對黨部主委兼總幹事職務安排，尊重縣長決定，他強調，主委無給職，接任總幹事後，謹守黨政分際，跑私人行程依規定請假，為經濟轉型發展盡心盡力　　　　　

國民黨議員李國勝、詹琬蓁、王啟澧、林于玲及吳思蓉，與無黨議員何子凡聯手，批總幹事薪水偏高，縣府編預算補助，辦公室設縣府，黨部主委兼總幹事，黨政不分，公器私用，要求學運領袖出身翁章梁民主不能倒退，刪除總幹事人事預算，或要林沐惠總幹事與主委二擇一。

民進黨副議長陳怡岳、議員姜梅紅、黃鉦凱、許有疆、林緗亭等，以雲林縣工策會總幹事也由國民黨縣黨部主委兼任，工策會推動產業轉型功能重要等為由，主張通過預算，但林緗亭認為主委兼幹事引發社會觀感不佳，薪水偏高應檢討；議員林秀琴說，林沐惠有意辭主委，請她接任，她還在考慮未答應。　

國民黨議員李國勝批民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事公器私用。記者魯永明／...
國民黨議員李國勝批民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事公器私用。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣長翁章梁針對議員要求林沐惠兩項職務二擇一表示，他會找林沐惠溝通。記者魯永明...
嘉義縣長翁章梁針對議員要求林沐惠兩項職務二擇一表示，他會找林沐惠溝通。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣議長張明達打圓場。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣黨部主委兼工策會總幹事林沐惠表示，尊重議會決議及縣長人事安排。記者魯永明／...
嘉義縣黨部主委兼工策會總幹事林沐惠表示，尊重議會決議及縣長人事安排。記者魯永明／攝影
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民進黨副議長陳怡岳肯定工策會推動產業轉型功能重要。記者魯永明／翻攝
民進黨副議長陳怡岳肯定工策會推動產業轉型功能重要。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣無黨議員何子凡批民進黨縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事，黨政不分。記者魯永明...
嘉義縣無黨議員何子凡批民進黨縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事，黨政不分。記者魯永明／翻攝
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民進黨翁章梁

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