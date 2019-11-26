畢業30年 校友捐贈「南師紅樓」版畫助母校

2019-11-26 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



今年適逢台南大學78級（前身是台南師專）畢業30周年，經籌備會幹部討論，決定邀請國內著名版畫藝術家，在偏鄉小校樹人國小推動美術教育有成，譽有現代新魯冰花奇蹟的吳鴻滄老師創作紅樓意象限量版畫，做為這次級友會的視覺藝術創作及紀念品，更開放讓南師人能夠捐款來收藏這件作品，所得扣除印製成本外，將捐贈母校作為校務發展基金。

籌備會總召長興國小校長呂志忠、副召樹人國小校長劉裕承表示，畢業校友會每年都會邀集當年度各班級代表，組成籌備委員會，78級的幹部受邀商討希望校友踴躍回母校，開始構思該如何辦個有意義的活動，最後決定邀請藝術家為母校進行一份藝術創作。

「南大特色建築『紅樓』一直是我們所有南師人的共同回憶！」呂、劉討論後，決定邀請譽有現代新魯冰花奇蹟，並在台南大學兼課15年的吳鴻滄老師，創作紅樓意象限量版畫，做為這次級友會的視覺藝術創作及紀念品。

吳鴻滄允諾承接這創作任務，一是他本身在南大擔任授課講師，再者他覺得級友會能有這樣的創新理念和做法很難得。經過兩個多月埋首創作，終於完成「南師紅樓」版畫創作。

吳鴻滄表示，這次「南師紅樓」版畫總共是10版套色，光是灰階就有2版。他分享，最難呈現的，莫過於紅磚的色調及線條，既要呈現古樸的風味，還得顧及色彩的呈現。經他多次的調整後，才完成這副嘔心瀝血的創作。「忠實呈現出我對紅樓的情感」連他本人都非常滿意。

這次籌備會邀請吳鴻滄創作的「南師紅樓」限量300張版畫，於今年12月15日南大校慶前對外公開發表。呂志忠說，校友對母校的珍貴回憶是無可取代的，這次很幸運請到版畫藝術家為我們保留這個記憶。