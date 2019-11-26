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斗六每晚逾3起檢舉「好臭」 石化空品監測車揪空汙元凶

2019-11-26 11:29聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣斗六市近日夜間頻傳臭味，環保局平均每晚至少接獲3、4起檢舉排放廢氣案，稽查卻無所獲，為找出排放廢氣元凶，環保局調度石化空氣品質監測車，今起進駐斗六溪州國小展開為期一個月的空氣品質監測作業，副縣長謝淑亞表示，希望除原有的空品監測站，加上監測車進駐，可以釐清相關汙染來源，

環保局空氣噪音管理科長廖崇圜表示，最近夜間常有民眾反映空氣品質不良，頻傳酸臭異味或揮發性有機物的味道，兩周前展開夜間巡查，仍查無所獲，因此調派石化空氣品質監測車，進駐檢舉熱點的溪州國小。

廖崇圜表示，溪州國小附近有雲科工業區、斗六工業區等數百家工廠，去年底已在工業區周遭設置188個微型感測器監控空氣品質，加上石化空氣品質監測車進駐，可即時監測環保署空氣品質監測站相同的傳統汙染物（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、碳氫化合物及懸浮微粒），及有異味汙染物（氨、還原性硫化物)及揮發性有機污染物(含光化前驅物及有害VOCs等共74種)。

該監測車可利用用監控的氣象資料來協助判斷可能的汙染來源，相關數據都即時公布在環境監測網，若數據異常，將會立即發送簡訊通知相關人員，可在民眾反映前即能立即巡查，有助於找出排放廢氣元凶。

蔡姓民眾表示，他住在溪州國小附近，常常晚上都會聞到酸臭味，有時還有橡膠味，味道相當刺鼻，反映多次無效，晚上根本不敢打開門窗。

謝淑亞表示，目前環保署雖然有在斗六地區已有設立空氣品質監測站，針對特定的臭異味汙染物及有害性的汙染物，必需要更進階的空氣品質監測儀進行監控，希望利用空氣品質監測車於溪州國小進駐監測，釐清相關汙染來源。

斗六市長林聖爵表示，斗六市空氣品質長期不佳，改善空汙絕對不是遊行抗議就能解決，溪州國小是民眾反映空氣不佳頻率最高的地方，希望透過監測車長期駐點，讓汙染源無所遁形。

雲林縣斗六市近日夜間頻傳臭味，環保局平均每晚至少接獲3、4起檢舉排放廢氣案，稽查...
雲林縣斗六市近日夜間頻傳臭味，環保局平均每晚至少接獲3、4起檢舉排放廢氣案，稽查卻無所獲，為找出排放廢氣元凶，環保局調度石化空氣品質監測車，今起進駐斗六溪州國小展開為期一個月的空氣品質監測作業。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市近日夜間頻傳臭味，環保局平均每晚至少接獲3、4起檢舉排放廢氣案，稽查...
雲林縣斗六市近日夜間頻傳臭味，環保局平均每晚至少接獲3、4起檢舉排放廢氣案，稽查卻無所獲，為找出排放廢氣元凶，環保局調度石化空氣品質監測車，今起進駐斗六溪州國小展開為期一個月的空氣品質監測作業。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市近日夜間頻傳臭味，環保局平均每晚至少接獲3、4起檢舉排放廢氣案，稽查卻無所獲，為找出排放廢氣元凶，環保局調度石化空氣品質監測車，今起進駐斗六溪州國小展開為期一個月的空氣品質監測作業。記者陳雅玲／攝影
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空氣品質斗六謝淑亞

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