台南被罵翻的車輛拖吊改變有望 市長承諾逐步收回自拖

2019-11-26 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市議員杜素吟上午在議會質詢車輛拖吊問題。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 台南市讓人罵到翻的市區車輛拖吊，終於有改變的機會，繼東區將回歸由警方拖吊，台南市長黃偉哲上午在議會接受質詢時表示，未來將把其他三區由民間拖吊的業務，逐步的收回由警方自辦。

台南市目前委託民間拖吊的包括中西、北、東及仁德區四區，由於民間拖吊講求績效，而遭民眾詬病，認為「無所不拖」，即便沒有妨礙交通也照拖，特別是中西區與北區車位一位難求，拖吊嚴重，讓民眾相當無奈，但也有人認為有民間拖吊後，「市區變得整齊多了」

目前民間拖吊業務將在明年4月到期，因警方新增人力，委外的四區當中，東區將在明年4月後收回由警方自辦拖吊，但其他三區的民間拖吊仍照常，目前由交通局辦理委外發包中。

上午議員杜素吟在議會質詢中，認為執行拖吊當中，對仁德區不公平，她認為仁德區交通並不亂，車輛也沒有台南市原六區多，但卻委託民間拖吊，很多民眾一再向她抱怨「停得好好的，也沒有妨礙到別人，照樣被拖」，拖吊原本的用意是為了維護交通秩序，但根本沒有妨礙卻照拖，業者把人民當成提款機，要求仁德也比照東區一樣，收回由警方自拖。

黃偉哲在答覆質詢時表示，認同拖吊是為了維護交通秩序，而非拿人民當提款機，所以他上任之後，朝向把委外拖吊收回，未來包括中西、北及仁德區，也都將朝這個方向，但是仍要視警方的人力而定，無法給期程。

交通局停車管理處處長黃俊傑表示，中西、北及仁德三區，目前在委外發包中，原本的規畫發包後是三年加一年，也就是三年為期，可以再加一年，但如果市長有這個收回的方向，會再檢討發包契約內容，可能先將仁德分開發包，其他兩區朝向兩年加兩年的方式發包，也就是先發包兩年，再視警方人員增補的情況，決定是否再延兩年，還是收回自拖。

黃俊傑表示，台南市拖吊委外四年，從第一年平均每天拖176輛，到現在降為100多輛，顯示拖吊的數量已有減少。