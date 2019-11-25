衝觀光 嘉市美食美景入MV

2019-11-25 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市報導



嘉義市府正在申請第四波秋冬補助，許多旅客都來嘉義玩。 圖／嘉義市府提供 分享 facebook 嘉義市的秋冬補助正要申請第四波，許多旅客都來嘉義玩。圖／嘉義市府提供 分享 facebook

全國秋冬補助經費截至10月底僅用40%，交通部研議延長補助到明年1月。是但嘉義市府的秋冬補助使用率高，正申請第4波補助，累積補助將達8千萬，不僅是雲嘉南縣市中最快，夜市抵用券使用率也是全國第3名。

嘉義市長黃敏惠也與創作歌手伊恩森等人錄唱「做伙來去踅嘉義」，加碼行銷嘉義市觀光，如清晨嘉義公園的樂活景象、東市場飄香數十年的美食老字號、噴水圓環的地景地標和代表城市美食的雞肉飯。

市府觀光新聞處觀光行政科長黃淑雲指出，嘉義秋冬補助使用率高，是因為嘉市飯店稠密度高，幅員60平方公里，卻有5千間房間，生活機能也好，加上秋冬時溫度適宜，許多人即便在周邊縣市遊玩，也都選擇嘉市住宿。

黃淑雲說，飯店業者也都加碼推出促銷方案，有6家飯店也與市府合作，只要名字有「嘉」或「義」，就贈送小禮物或折扣。

樂億皇家度假酒店副總經理曾錦堂說，每天都有150到200間房使用秋冬補助，使用率很高，飯店也推出雲嘉南鄉親「0元住宿」方案，許多鄉親不僅帶著老人家來體驗大飯店，體驗住宿後也將口碑傳出去。

觀光新聞處長張婉芬說，旅宿業者和嘉義市政府近日舉辦十場森活慢遊音樂會刺激觀光，這次推出MV歌曲也連同行銷嘉義市國際管樂節、跨年和日環蝕等活動。