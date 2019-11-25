親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

蘇治芬陣營請張嘉郡協助收購花生 張：別再中傷農會

2019-11-25 18:24聯合報 記者蔡維斌／即時報導

農委會為解決雲林縣花生價格暴跌風波，連日來啟動每台斤40元購儲行動，立委蘇治芬陣營昨天召開記者會向對手陣營張嘉郡喊話，請張嘉郡能運用家族對農會的影響力，協請各農會出面代收，以解燃眉之急。張嘉郡陣營則回應，大家都會為農民著想，請不要一再造謠中傷農會。

蘇治芬競選發言人蔡岳儒說，花生主產地的10鄉鎮農會，目前只有北港、虎尾、元長、崙背4家農會願意配合農委會收購花生，雲林尚有約3成合計8千多噸的花生未採收，期待張嘉郡能本著協助農民之心，請其餘6家農會能出面協助，紓解當前花生問題。

蔡岳儒說，連日來農委會啟動保價購儲，受託的農會或合社場社到產地，以預訂方式登記收購，讓農民起碼獲得安心，不必再為價格憂心，農民也很感謝，所以希望更多農會能一起加入購儲行列。

蔡岳儒說，張嘉郡姑姑是縣長、姑丈是全國農會總幹事，加上張家長久來和農會的深厚關係，只要張嘉郡出面，相信農會都會願意配合幫農民紓困，籲請張嘉郡能發揮其影響力「只要張嘉郡願意，一定可以做到」。

張嘉郡競選總部表示，對手不斷造謠中傷農會，沒考量實際情況，卻造謠地方不配合，為了選舉這樣做「十分惡質」，尤其農委會再三強調保價收購，卻只願意給農會收購「差額」，讓農會無所適從，請農委會完善配套，不要只為選舉服務。土庫鎮農會總幹事黃萬聰也表示，請農委會儘速發文，農會自會配合購儲的登記。

張嘉郡陣營則回應，對手陣營別一再造謠中傷農會，保價收購要做好配套才是最重要。圖／...
張嘉郡陣營則回應，對手陣營別一再造謠中傷農會，保價收購要做好配套才是最重要。圖／張嘉郡競總提供
分享
蘇治芬競總以各鄉鎮花生產量說明農委會購儲花生的情形，並呼籲張嘉郡能協助請未配合的...
蘇治芬競總以各鄉鎮花生產量說明農委會購儲花生的情形，並呼籲張嘉郡能協助請未配合的農會出面代收花生，為農民紓困。記者蔡維斌／攝影
分享

張嘉郡農委會農民蘇治芬

相關新聞

台南軌道建設發展還是錢坑？ 成為立委參選人攻防焦點

2019-11-25 18:25

嘉縣青皮椪柑外銷國際 推廣在地品牌

2019-11-25 18:10

嘉縣警局購新車 尚有5成警用車待汰換

2019-11-25 16:48

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

反賄選用演的 台南市刑大短片「王大砲」話題十足

2019-11-25 14:41

嘉市秋冬補助將達8千萬 市長拍MV加碼行銷

2019-11-25 13:03

嘉縣消防局侯宗嘉英勇救援 縣內唯一獲模範公務人員

2019-11-25 12:11

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

韓國瑜簽名T恤 韓粉10萬搶標

2019-11-24 23:44

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

雲縣爭1.4億 解台子村水患苦

2019-11-24 23:29

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

蔡英文蔡易餘造勢水上登場 林佳龍：兩好「蔡」登場

2019-11-24 19:14

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

潘孟安來相挺 林宜瑾：第一名縣長果然大心

2019-11-24 17:41

劉建國拚連任推多項農業政策 盼建立農民年金制度

2019-11-24 17:41

台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11

韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場

2019-11-24 16:04

雲林最西邊的村落飽受水患 張麗善：向水利署爭取改善

2019-11-24 14:47

混搭美食更有味 鹽水農會推「甘溫雞」健康食

2019-11-24 12:40

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

新北4年要蓋30座停車場 板橋中和等9處年底前啟用

2019-11-25 14:03

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

母子三屍命案駭人 嘉市：反家暴不當「忍者龜」

2019-11-25 14:56

家扶首家餐廳落腳基隆 便當鎖定上班族

2019-11-24 23:35

新北吸引日客 主打特色早午餐

2019-11-25 14:54

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

高德錚退休LINE不停 奔波義診農作

2019-11-24 23:59

霧台鄉 拚年底公告生態景觀區

2019-11-24 23:39

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

高雄旗山、內門、田寮三區 明午起停水9小時

2019-11-25 13:52

共享車位推不動 南港、萬華掛蛋

2019-11-24 23:48

桃市「另起爐灶」 推全民綠屋頂發電

2019-11-24 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top