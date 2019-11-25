蘇治芬陣營請張嘉郡協助收購花生 張：別再中傷農會

2019-11-25 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／即時報導



農委會為解決雲林縣花生價格暴跌風波，連日來啟動每台斤40元購儲行動，立委蘇治芬陣營昨天召開記者會向對手陣營張嘉郡喊話，請張嘉郡能運用家族對農會的影響力，協請各農會出面代收，以解燃眉之急。張嘉郡陣營則回應，大家都會為農民著想，請不要一再造謠中傷農會。

蘇治芬競選發言人蔡岳儒說，花生主產地的10鄉鎮農會，目前只有北港、虎尾、元長、崙背4家農會願意配合農委會收購花生，雲林尚有約3成合計8千多噸的花生未採收，期待張嘉郡能本著協助農民之心，請其餘6家農會能出面協助，紓解當前花生問題。

蔡岳儒說，連日來農委會啟動保價購儲，受託的農會或合社場社到產地，以預訂方式登記收購，讓農民起碼獲得安心，不必再為價格憂心，農民也很感謝，所以希望更多農會能一起加入購儲行列。

蔡岳儒說，張嘉郡姑姑是縣長、姑丈是全國農會總幹事，加上張家長久來和農會的深厚關係，只要張嘉郡出面，相信農會都會願意配合幫農民紓困，籲請張嘉郡能發揮其影響力「只要張嘉郡願意，一定可以做到」。