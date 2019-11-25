嘉市秋冬補助將達8千萬 市長拍MV加碼行銷

2019-11-25 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義市即時報導



交通部觀光局補助縣市政府「擴大國旅秋冬遊住宿補助」每一期兩千萬元，嘉義市政府與地方旅宿業者聯手拚觀光，目前正申請第4波2千萬元補助，

補助將累積到8千萬，嘉義市長黃敏惠還與創作歌手伊恩森等人錄唱「做伙來去踅嘉義」，行銷嘉義市，希望國人秋冬旅遊首選嘉義市。

「咱做伙來去踅嘉義，一個親像仙桃的城市，咱做伙來去踅嘉義，一個有吃好玩的城市」黃敏惠獻聲為歌曲MV揭開序幕，接著伊恩森接唱，整首曲風活潑、旋律輕快，歌詞句句呈現嘉義市的在地特色，如清晨嘉義公園的樂活景象、東市場飄香數十年的美食老字號、噴水圓環的地景地標、代表城市美食的雞肉飯、熱鬧滾滾的文化路夜市等等。

除了呈現老嘉義人的生活日常，也安排年輕素人騎乘電動機車遊嘉義，再帶出檜意森活村、北門驛、阿里山森林鐵路車庫園區、嘉義製材所、獄政博物館、花磚博物館等新興景點，及青年創業的美食排隊名攤、咖啡文青店家。

「嘉義市不缺少美，歡迎你來發現她」黃敏惠說，「做伙來去踅嘉義」歌詞句句都是從小到大的回憶，畫面取景全都是嘉義市的亮點，整首MV作品呈現最美的嘉義市、最熱情的人情味、最自然的嘉義人生活日常，這也是這座城市獨一無二的魅力，市政府努力宣傳行銷把遊客帶進來嘉義市，整個城市熱鬧滾滾，讓觀光消費活絡地方經濟發展。

觀光新聞處長張婉芬表示，國內秋冬旅遊嘉義市成績表現不俗，向交通部觀光局申請前三波共六千萬元的補助額度將用完，正申請第四波補助，文化路夜市抵用券回收排名也高居全國第三。