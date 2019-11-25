台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市歷年的跨年活動多數都安排在12月31日，但是今年不一樣，從12月1日起推出系列活動，12月的每個週末在不同場地舉辦，其中， 12月21日及28日兩天於台南市政府西側廣場，將邀請深受年輕人喜愛的國內外藝人盛大演出；跨年晚會在12月31日晚間於台南市美術館二館前登場。

台南市政府新聞及國際關係處處長劉怡伶表示，暌違近9年之後，2020跨年系列活動主場地將回到市政府西側廣場；因考量12月31日是週二，且為避開各縣市跨年晚會演唱卡司陣容「大車拚」，今年演唱會提前於12月21日及28日舉行。在12月31日跨年夜當晚則於台南市美術館二館前辦理倒數儀式。豐富而多元的活動內容，可創造屬於台南自己的耶誕跨年活動特色。

劉怡伶說，市長黃偉哲希望規劃活動內容時，不僅要兼顧不同的觀眾族群需求，還要注意區域平衡。因此，特別安排享譽國際的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）於12月7日在新營文化中心参與耶誕點燈活動；12月14日於佳里蕭壟文化園區將由國內知名的兒童劇團「如果兒童劇團」參與「耶誕市集親子音樂劇場」。