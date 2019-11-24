即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打得是什麼盤算？

2019-11-24 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



藍綠總統參選人韓國瑜、蔡英文今天在嘉義縣市「萬人大拚場」，各有政治版圖盤算，嘉義縣市三席區域立委目前都是民進黨拿下，綠營不但一席都不能掉，還要「贏得漂亮」；對藍營而言，希望至少衝破一席區域立委，加上不分區安全名單內的前立委翁重鈞，裂解綠營鐵板就算大勝。

嘉義縣選舉人口約42萬，基本盤綠大於藍，約六比四，嘉義市選舉人數21萬，基本盤綠略大於藍，約五比四，關鍵一成在中間選民。

嘉義市軍公教票源多，有精忠、經國兩大眷村社區，韓國瑜加持下，希望能有「鋼鐵韓粉」為立委參選人傅大偉衝出高投票率，加上目前是藍營執政，行政資源較多，是3席立委中最有機會勝選的區域。

但民進黨嘉義市立委候選人王美惠地方經營深，還在初選中擊敗現任立委李俊俋，實力原本就不容小覷，綠營盤算蔡英文帶動下，能帶動返鄉青年投票，這次嘉市立委「8搶1」，藍營也寄望其他無黨籍立委參選人能瓜分掉王美惠的年輕選民，讓這一仗更好過關。

嘉義縣目前是綠營執政，現任山區立委陳明文又是英系大將，目標放在立法院龍頭寶座，因此海區立委蔡易餘也要大贏，才能帶動聲勢，蔡英文近日也回防為兩人站台，也屢次強調「嘉義是自己人」，兩名立委近期也頻頻帶中央官員南下，以行政資源加持嘉縣選情。

藍營在無黨籍前立委林國慶和黨員許能通都堅持登記參選下，宣告山區整合失敗，但仍寄望這段期間醞釀的「反明文規定」能因此發酵，加上翁重鈞帶動下，希望山海區都能衝出好票數。