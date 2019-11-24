警結合民力減負擔 黃偉哲：選舉非治安空窗期

2019-11-24 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



「選舉非治安空窗期！」大選逼近，南市警今晚動員近180名人力投入臨檢，台南市長黃偉哲除主持勤教，隨後還前往臨檢現場，慰問警員辛

在警察局長周幼偉等人陪同下，黃偉哲晚間來到永康警分局主持勤教，聽取警方報告勤務規畫情形，同時向市民宣示「選舉絕非治安空窗期」。

黃偉哲表示，選戰逐日逼近，警方勤務更顯繁重，本月初藍、綠、白三陣營同日齊聚台南站台造勢，還有台南機場軍機展示操演，南警出動大批警力維安、交管相關動線，不僅需維持選舉造勢活動秩序，還得兼顧一般勤務以維護治安，勤務可說是相當繁重，所幸民防人力支援，在市民配合下，順利完成任務。

黃偉哲說，希望結合民防、義警、巡守、志工、義交等五力，在選舉期間全力支援，且已獲得巡守大隊、民防大隊及義警大隊支持，今天出席勤教，特別宣示未來可運用民力投入治安熱點、交通勤務等，盼警民合作發揮一加一大於二效果，減輕基層員警勤務負擔。

黃偉哲隨後前往永大路與大灣東路口視察，同時利用機會向被攔查的市民宣導「反賄選」及「酒後不開車」觀念，也發放慰問金感謝第一線執勤員警及民力辛勞。