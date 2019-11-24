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蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

總統蔡英文立委蔡易餘聯合造勢晚會，今天晚上在嘉義縣水上鄉熱鬧展開，吸引萬餘名支持者到場，嘉義縣長翁章梁、林佳龍及總統府秘書長陳菊助講，蔡英文則是最後壓軸進場，還有嘻哈歌手大支帶來搖滾歌曲，帶動現場氣氛。

蔡易餘競選總部表示，今天共準備7000張塑膠椅，但因為到場民眾實在太多，後來又再準備3000張椅子，不過人潮還是擠爆會場前的中正路，預估上萬名支持者到場，也有攤販自行動員，約11點就到場擺上夜市。

水上鄉寬士村長今天也特別動員村民，包了5輛遊覽車約200人，也有部分村民自行開車、騎車，村長還特別準備數個蔡英文的旗幟，到場力挺，許多來自嘉義縣溪口鄉、水上鄉、太保市、朴子市、鹿草鄉的縣民都動員到場，初步估計現場約有20多輛遊覽車。

來自太保東勢社區發展協會的民眾表示，他們今天包了一輛遊覽車，但因為到的時候已經5點多，大家都被困在場外，所以才派她一人過來，舉牌表示支持。

現場民眾在蔡英文一到場，全部往前衝，部分民眾激動流淚，也有民眾高喊「辣台妹、總統好」，還有一位國道收費員穿著自救會制服到場抗議，跟蔡英文僅隔1公尺左右，但只喊了「總統」兩字就被國安局的工作人員帶走。

現場民眾表示，這位國道收費員在中場表演時，就有點蠢蠢欲動，國安局及蔡易餘的工作人員都有警告她，但她在總統出場時，激動喊「總統」就被國安局工作人員帶離會場。

水上鄉寬士村長今天也特別動員村民，包了5台遊覽車約200人，還特別準備數個蔡英文...
水上鄉寬士村長今天也特別動員村民，包了5台遊覽車約200人，還特別準備數個蔡英文的旗幟到場表示支持。記者陳玫伶／攝影
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蔡英文總統（左四）及嘉義縣長翁章梁（右四）、嘉義縣海區立委參選人蔡易餘（左三）等...
蔡英文總統（左四）及嘉義縣長翁章梁（右四）、嘉義縣海區立委參選人蔡易餘（左三）等人今天晚上出席「總統蔡英文立委蔡易餘水上聯合造勢晚會」。記者陳玫伶／攝影
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蔡英文總統一抵達現場，民眾高聲呼喊「辣台妹、總統好！」，每個人都激動起立，往舞台...
蔡英文總統一抵達現場，民眾高聲呼喊「辣台妹、總統好！」，每個人都激動起立，往舞台前聚集，就為看總統一眼。記者陳玫伶／攝影
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一位國道收費員穿著自救會制服到場抗議，跟蔡英文僅隔1公尺左右，但只喊了「總統」兩...
一位國道收費員穿著自救會制服到場抗議，跟蔡英文僅隔1公尺左右，但只喊了「總統」兩字就被國安局的工作人員帶走。圖／讀者提供
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蔡英文總統今天出席「總統蔡英文立委蔡易餘水上聯合造勢晚會」，蔡英文表示，嘉義人就...
蔡英文總統今天出席「總統蔡英文立委蔡易餘水上聯合造勢晚會」，蔡英文表示，嘉義人就是她的嘉己人。記者陳玫伶／攝影
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