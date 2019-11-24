蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



總統蔡英文立委蔡易餘聯合造勢晚會，今天晚上在嘉義縣水上鄉熱鬧展開，吸引萬餘名支持者到場，嘉義縣長翁章梁、林佳龍及總統府秘書長陳菊助講，蔡英文則是最後壓軸進場，還有嘻哈歌手大支帶來搖滾歌曲，帶動現場氣氛。

蔡易餘競選總部表示，今天共準備7000張塑膠椅，但因為到場民眾實在太多，後來又再準備3000張椅子，不過人潮還是擠爆會場前的中正路，預估上萬名支持者到場，也有攤販自行動員，約11點就到場擺上夜市。

水上鄉寬士村長今天也特別動員村民，包了5輛遊覽車約200人，也有部分村民自行開車、騎車，村長還特別準備數個蔡英文的旗幟，到場力挺，許多來自嘉義縣溪口鄉、水上鄉、太保市、朴子市、鹿草鄉的縣民都動員到場，初步估計現場約有20多輛遊覽車。

來自太保東勢社區發展協會的民眾表示，他們今天包了一輛遊覽車，但因為到的時候已經5點多，大家都被困在場外，所以才派她一人過來，舉牌表示支持。

現場民眾在蔡英文一到場，全部往前衝，部分民眾激動流淚，也有民眾高喊「辣台妹、總統好」，還有一位國道收費員穿著自救會制服到場抗議，跟蔡英文僅隔1公尺左右，但只喊了「總統」兩字就被國安局的工作人員帶走。