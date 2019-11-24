台南市社大台江分校師生走訪北汕尾 體驗在地生活

2019-11-24 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



台南市社區大學台江分校300多名師生，今天重回安南區北汕尾參訪，進行台江社區博物館日活動，師生共同體驗數鰻苗，和順國小學童擔任小小解說員，介紹在地古茨、柑仔店、商店街常民生活故事，深入了解在地人生活。

今天下午1點多，師生齊聚鹿耳門天后宮，大家向鹿耳門媽等神明上香祈福後，由大廟興學朝皇宮志工擔任引路人，帶領同學走讀北汕尾館，以及台江國家公園，拜訪四草媽祖宮北寮等村落耆老，老中青三代，共話北汕尾環境保育史，以在地學習的精神，倡議守護家園，發展共生的台江新家園。

和順國中學生張心慈表示，同學負責媽祖宮商店街的關主，學到很多知識，像是村人在用水的吃水堀，以及台鹼安順廠的歷史等等，希望透過解說讓更多人知道當地有趣的故事。

顯宮國小學童謝亦政説，最有印象的是林達古茨，體驗以前的童玩，如竹槍、毽子和跳房子等，原來以前的毽子是用皮革所做，跟現在用塑膠和鐵所製不同，覺得很新奇，聽爸爸說過小時候這邊有剃頭店、雜貨店、百貨行等，真的很難想像，以前是繁榮的商店街，現在卻是沒落，真的很可惜。