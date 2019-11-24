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蔡英文：台灣民主不能被謠言假消息破壞

2019-11-24 20:52中央社 嘉義縣24日電

嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘今天舉辦「蔡英文、蔡易餘聯合造勢晚會」，總統蔡英文強調，離投票剩40多天，中國一定會介入台灣的選舉，台灣民主不能被謠言、假消息傷害。

嘻哈歌手大支演唱饒舌歌曲炒熱現場氣氛，交通部長林佳龍、前行政院長游錫堃、總統府秘書長陳菊等人助講，眾人齊喊「當選」、「2020台灣要贏」。

游錫堃表示，蔡總統這幾年做了許多改革政策，將台灣帶到正確的道路；林佳龍指出，蔡總統、蔡易餘都姓蔡，明年兩個好「蔡」上場，盼鄉親給予支持。

蔡總統致詞時提到，庶民最關心的是生活負擔能少一點，庶民最希望家中的長者和幼兒都有人照顧，庶民也希望家中年輕人敢結婚敢生子，政府這3年來做到加薪、減稅。

蔡總統說，台灣經濟成長率是四小龍第一，經濟有成長，國家收入增加，所以就要照顧人民，長照2.0明年預算增加到新台幣400億，未來如果連任，育兒津貼從每月2500元增加到5000元。

蔡總統提醒民眾，中國一定會介入台灣的選舉，千萬不要相信假消息和謠言，要對政府有信心，台灣不能被謠言、假消息傷害，明年1月11日一定要去投票，讓她競選連任成功，民進黨國會席次過半，台灣繼續進步發展。

蔡總統在嘉義縣水上鄉幫蔡易餘輔選，國民黨總統參選人韓國瑜在1公里之外參加嘉義縣立委參選人王啟澧造勢晚會，兩人拚場意味濃厚。

蔡易餘2020選舉嘉義縣立委2020選舉蔡英文

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