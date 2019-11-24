韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今晚到嘉義縣，幫立委參選人王啟澧站台助選，韓國瑜說，民眾要的是安居樂業，但民進黨執政3年多來，沒有政績，選舉到了只會抹黑和灑錢，這幾個月來已經撒了3千億新台幣。這種執政黨太過份，讓民進黨下架，「好不好？」，台下群眾說:「好！」。 這次選舉全在抹黑、抹紅和抹黃，請民進黨交出3年執政成績單。

韓國瑜今晚約6點30分到嘉義縣水上鄉水德路，參加海區立委參選人王啟澧的競選總部成立晚會。韓國瑜和王啟澧聯合進場，受到支持者的熱烈歡迎，民眾一起合唱「我現在要出征」，帶動團結熱鬧氣氛；民眾高喊:「總統好！」「韓國瑜、當選！」、「王啟澧、當選！」，為韓、王兩人加油打氣。由於韓粉爭相和韓國瑜握手，韓國瑜進場走了約15分鐘才步上舞台。

韓國瑜說，現在執政的政黨是民進黨，誰執政誰被監督，現在90%的媒體不敢監督執政黨，監督在野黨；選舉到了，拜託民進黨政府拿出3年半來的成績單，不要拿不出成績單用抹黑抹紅的手段來獲得選票，這是不對的、違反民主價值的。

王啟澧表示，政黨輪替，鄉親較好過，慶富案石沈大海，讓政黨輪替，重新調查弊案；台南市議員謝龍介說，韓國瑜為幫助年輕人，提出學生貸款免息，結果就有人翻臉。韓國瑜關心庶民，請庶民票投韓國瑜。

王啟澧今晚舉行競選總部晚會，文山伯到場助選，文山伯問群眾:「民進黨在嘉義縣執政多年，嘉義縣有進步嗎?」群眾說:「沒有！」他懇請鄉親在立委選舉支持王啟澧，把王啟澧送上立法院。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義人有情有義，嘉義縣市團結合作，力挺嘉義市立委參選人傅大偉，嘉義縣立委支持王啟澧，嘉義縣市合作，互利共榮，把政黨票投給國民黨，贏得明年大選，「讓改變從嘉義開始！」國民黨重返執政。