拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



民進黨總統參選人蔡英文與嘉義海線立委參選人蔡易餘聯合造勢，今天下午5點起在中華電信服務中心（中正路49號）旁舊夜市登場，蔡易餘稍早演說，他懇請鄉親再給他4年。

蔡易餘說，他擔任立委每天戰戰兢兢，大家4年前支持他，就是希望他可以為嘉義做更多事情，能解決嘉義更多困擾，因此他能在立院打拚都是大家對他的寄託，他一定會全力以赴能為大家服務。

他表示，嘉義海口很多漁民過得很辛苦，養魚成本高，他就職用4年向中央提到養殖用電太高，所以在他爭取下，蔡總統同意明年起編列四年一百億來做養殖漁業發展，每公頃補助一萬元，他也要求漁業設施比照農機補助，讓漁民更有保障。

蔡易餘說，嘉義海口要發展，不僅要照顧漁民，也要有產業開發與進駐，在他任職立委期間，極力爭取建設

馬稠後產業園區，預計12月開工、2024年完工，屆時能帶動地方發展，預計每年有800億元產值。

他也要推動鹿草都市更新，建設親水公園、道路更新，讓更多人來鹿草居住；而太保是文化產業重鎮，現在有故宮南院，他盼能夠再打造子風車兒童樂園，打造文化園區。

還有水上車站大平台計畫，將水上車站南移興建新水上車站，整合水上鄉農會倉庫附近土地，在鐵道上方建設大平台，將人車通行道路、商圈店家空間立體化，下方有列車通行，解決交通問題，還可帶動地方發展。