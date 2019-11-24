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投入果乾烘製成績亮眼 台南山上農會汰換設備添動能

2019-11-24 18:14聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市山上區農會投入芒果乾烘製交出漂亮成績，在農委會、台南市政府協助完成加工設備汰換，今天舉行啟用儀式，也為農會既有烘焙設備，增添新動力。

台南不少區域都盛產芒果，加工烘製成芒果乾成為不少農會每年重要業務，山上區農會近年來則著重加工烘製作業，單日最高原料進貨可達4500公斤，提升農產附加價值。農會今舉辦加工設備啟用儀式，舉辦一系列相關活動慶祝，包含社區幸福農村計畫成果展，地方社區農業志工也推出手作的小飾品及料理品嘗、舞蹈表演、DIY手做披薩體驗及青農產售市集等。

山上區農會總幹事許弘霖表示，果乾一年四季都可享用，不僅能延長農產銷售週期，更可提升鮮果附加價值；今年配合政府收購大量芒果做加工品時，發現加工設備因老舊，烘製過程中產生問題，導致工作人員相當忙碌，農委會、市府農業局得知後也協助趕緊汰舊換新。

許弘霖指出，這次補助烘乾設備，皆採用食品級不鏽鋼設備，不管在烤盤、台車等全部汰舊換新，相當感謝農委會及市府幫忙，雖加工設備是一筆不小的花費，但相信加工這條路很值得，希望未來隨著產能不斷擴大，品質向上提升，讓山上農產加工品在外銷市場發揮更大的潛力。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、農委會農糧署長姚志旺、台南市議員林志聰、李偉智等人也出席啟用儀式；黃偉哲表示，今年水果產季接近尾聲，但一定要為明年做準備，台南的鳳梨、芒果、文旦及火龍果等，每年鮮果都受到消費者喜愛，芭樂今年更已開始銷往美國，市府會積極打開外銷通路，努力創造農民更大收益。

台南市長黃偉哲（中）、立委郭國文（右三）等人詢問果農當前栽種情形。記者謝進盛／攝...
台南市長黃偉哲（中）、立委郭國文（右三）等人詢問果農當前栽種情形。記者謝進盛／攝影
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台南市長黃偉哲親手製作芒果乾披薩。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲親手製作芒果乾披薩。記者謝進盛／攝影
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台南市山上區農會投入芒果乾烘製交出漂亮成績，在農委會、台南市政府協助完成加工設備...
台南市山上區農會投入芒果乾烘製交出漂亮成績，在農委會、台南市政府協助完成加工設備汰換，今天舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影
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芒果農委會黃偉哲

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