首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛gogoro

2019-11-24 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



年菜商機日濃，有「全台太子爺總廟」稱謂的台南新營太子宮廟，今年首度投入市場，除以7菜3988元加送限量發財金、平安米，還大手筆要送出3輛全台限量版的「風火輪GOGORO三太子加持特仕版」，一推出立刻在業界成為話題。

新營太子宮廟今天下午舉行年菜開賣記者會，邀請新營國小太鼓演出及七仙女祈福舞蹈表演揭開序幕，太子廟管理委員會監事陳科宏監事表示，廟方首次推出太子爺保庇年菜，除可以獲得新營太子宮平安米及發財金，還有機會把限量版「風火輪GOGORO三太子加持特仕版」帶回家，僅有3輛。

廟方進一步說明辦法，購買年菜除可獲得新營太子宮提供的限量平安米及發財金兌換券，即日起至下月24日，每日上午10點至下午5點，只要加入官方LINE帳號，出示行動裝置並由工作人員確認核可，經挑戰22組聖杯成功，有機會電動機車帶回家，。