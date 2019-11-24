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首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛gogoro

2019-11-24 17:15聯合報 記者謝進盛／即時報導

年菜商機日濃，有「全台太子爺總廟」稱謂的台南新營太子宮廟，今年首度投入市場，除以7菜3988元加送限量發財金、平安米，還大手筆要送出3輛全台限量版的「風火輪GOGORO三太子加持特仕版」，一推出立刻在業界成為話題。

新營太子宮廟今天下午舉行年菜開賣記者會，邀請新營國小太鼓演出及七仙女祈福舞蹈表演揭開序幕，太子廟管理委員會監事陳科宏監事表示，廟方首次推出太子爺保庇年菜，除可以獲得新營太子宮平安米及發財金，還有機會把限量版「風火輪GOGORO三太子加持特仕版」帶回家，僅有3輛。

廟方進一步說明辦法，購買年菜除可獲得新營太子宮提供的限量平安米及發財金兌換券，即日起至下月24日，每日上午10點至下午5點，只要加入官方LINE帳號，出示行動裝置並由工作人員確認核可，經挑戰22組聖杯成功，有機會電動機車帶回家，。

新營太子宮財務長何建榮、總務委員蘇信豪也介紹本次開賣年菜組合，包含「吉祥佛跳牆」、「翡翠海鮮羹」、「黃金圓蹄」、「鯧魚米粉」、「黑蒜烏骨雞」、「廣式米糕」、「情人果」7等菜色內容，原價4599，預購價3988元，洽詢電話（06）6524038。

台南新營太子宮廟今年首度投入市場，除以7菜3988元加送限量發財金、平安米，還準...
台南新營太子宮廟今年首度投入市場，除以7菜3988元加送限量發財金、平安米，還準備3輛限量版電動機車要送給幸運消費者。記者謝進盛／攝影
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廟方人員介紹年菜特色。記者謝進盛／攝影
廟方人員介紹年菜特色。記者謝進盛／攝影
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首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛f全台限量版的gogoro電動機車引話題...
首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛f全台限量版的gogoro電動機車引話題。記者謝進盛／攝影
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子宮年菜發財金

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