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一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會下午成立，數百名女性到場支持總統蔡英文，台南市長黃偉哲的太太鮮少現身選舉場，下午站台火力四射，砲轟對手韓國瑜的發言不尊重女性，「沒有總統格」，要大家別投票支持韓，「否則以後不知道要怎麼教小孩」

位在西門路上的台南市小英競選總部下午熱鬧滾滾，許多支持者湧入，民進黨台南市黨部表示，繼之前溪北後援會在新營成立，溪南後援會也將在12月7日於永康成立，接著競總在12月14日還將舉辦大型的園遊會活動，以活潑的氣氛炒熱選情。

而相較於各地蔡英文競選總部不斷舉辦活動，並與立委參選人一起成立後援會等，韓國瑜的動作顯得少，特別是在台南，但國民黨台南市黨部表示，韓國瑜目前在全台跑透透，預計12月就會回防南部，一定會在南部舉辦大型造勢活動，選民可以期待。

行政院前院長賴清德擔任蔡英文的副手，而賴的「愛將」、現任國發會主委陳美伶，目前則擔任全國小英姊妹會總會副總會長，下午也南下參加台南姊妹會成立大會，並為「台商7000億回流」的施政成果辯護，表示有這樣的成果就是因為政府預見到中美貿易戰可能帶來的影響，先做規畫，讓台商的資金回流後有投資標的，才能吸引這麼多的資金回台。

立委葉宜津則在場表示，很多人現在認為民進黨的選情已經穩了，掉以輕心，選舉最怕就是認為穩贏，像桃園市長鄭文燦的施政滿意度超過8成，做得非常好，但是總統的部分還是輸給韓國瑜，所以台南民進黨一定要大贏，才能彌補桃園的部分。

黃偉哲的太太劉育菁不常出現在選舉場合，下午也到場參與，現場說得慷慨激昂，博得台下熱烈掌聲，表示自己是老師，「每次在電視上看到韓國瑜，頭就搖到快掉下來」，批評韓國瑜每次發言都貶低女性，拿女性及新住民媽媽開玩笑，非常要不得，台灣人是文化的，絕對不能選這種失格的人當總統。

台南市長黃偉哲的太太劉育菁（中）今天出席台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會成立大會，...
台南市長黃偉哲的太太劉育菁（中）今天出席台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會成立大會，右為國發會主委陳美伶。記者修瑞瑩／攝影
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台南市長黃偉哲的太太劉育菁今天出席台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會成立大會。記者修...
台南市長黃偉哲的太太劉育菁今天出席台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會成立大會。記者修瑞瑩／攝影
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台南市長黃偉哲的太太劉育菁（前排中）今天出席台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會成立大...
台南市長黃偉哲的太太劉育菁（前排中）今天出席台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會成立大會。記者修瑞瑩／攝影
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