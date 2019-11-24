台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市小英姊妹會暨新住民姊妹會下午成立，數百名女性到場支持總統蔡英文，台南市長黃偉哲的太太鮮少現身選舉場，下午站台火力四射，砲轟對手韓國瑜的發言不尊重女性，「沒有總統格」，要大家別投票支持韓，「否則以後不知道要怎麼教小孩」

位在西門路上的台南市小英競選總部下午熱鬧滾滾，許多支持者湧入，民進黨台南市黨部表示，繼之前溪北後援會在新營成立，溪南後援會也將在12月7日於永康成立，接著競總在12月14日還將舉辦大型的園遊會活動，以活潑的氣氛炒熱選情。

而相較於各地蔡英文競選總部不斷舉辦活動，並與立委參選人一起成立後援會等，韓國瑜的動作顯得少，特別是在台南，但國民黨台南市黨部表示，韓國瑜目前在全台跑透透，預計12月就會回防南部，一定會在南部舉辦大型造勢活動，選民可以期待。

行政院前院長賴清德擔任蔡英文的副手，而賴的「愛將」、現任國發會主委陳美伶，目前則擔任全國小英姊妹會總會副總會長，下午也南下參加台南姊妹會成立大會，並為「台商7000億回流」的施政成果辯護，表示有這樣的成果就是因為政府預見到中美貿易戰可能帶來的影響，先做規畫，讓台商的資金回流後有投資標的，才能吸引這麼多的資金回台。

立委葉宜津則在場表示，很多人現在認為民進黨的選情已經穩了，掉以輕心，選舉最怕就是認為穩贏，像桃園市長鄭文燦的施政滿意度超過8成，做得非常好，但是總統的部分還是輸給韓國瑜，所以台南民進黨一定要大贏，才能彌補桃園的部分。