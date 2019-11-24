韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場
國民黨總統參選人韓國瑜與嘉義縣海區立委參選人王啟澧，民進黨總統參選人蔡英文與立委參選人蔡易餘，晚間首次同時間在水上鄉，相距1公里地點造勢尬場，原先王啟澧陣營擔心參加人數是否爆滿，韓國瑜蔡英文拚場訊息公布後，激起大批韓粉拚場「輸人嘸輸陣」，下午就陸續進場造勢，氣氛高昂。
下午韓國瑜陣營國瑜夜市在造勢會場水德路兩旁開賣，來自各地大批韓粉陸續抵達，穿國旗裝，戴國旗帽，還有人帶毛小孩，有女韓粉裝扮成國民革命軍人吸睛，熱鬧滾滾，欠缺行政資源王啟禮陣營，看到一批批韓粉到場參加造勢，感到開心。
蔡英文蔡易餘聯合造勢晚間5點在中華電信服務中心（中正路49號）旁舊夜市登場，會場擺放上萬張椅子，各地攤販陸續抵達會場外路旁搶商機，造勢大會將由縣長翁章梁、林佳龍及總統府秘書長陳菊助講，蔡英文蔡易餘壓軸進場。
警方擔心雙方陣營狹路相逢，擦槍走火衝突，下午3點就部署，支援保五總隊警力抵達，全部出動逾800名員警嚴陣以待，管制疏導通往造勢會場的交通要道，在雙方相距最近的台1線省道下方龍德地下道，淨空50公尺規畫停車區，派百名警力人牆阻隔；另在水上火車站部署警力，避免來自外地雙方支持者衝突，下午水上火車站載來一批批參加造勢的韓粉及蔡粉。
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