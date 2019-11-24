親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／國1汐止段特斯拉撞橋墩 駕駛飛出車外掉下橋摔死

2019全球最長「黑色購物節」明天開跑！好市多去年最強優惠大公開

雲林最西邊的村落飽受水患 張麗善：向水利署爭取改善

2019-11-24 14:47聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣口湖鄉台子村地勢低，容易遇雨就淹積水，且村落裡的漁港東碼頭高低落差，也時常港區淹水；雲林縣長張麗善日前到場會勘，指示縣府水利處改善漁港機能和庄內排水系統。

同縣議員黃文祥、蕭慧敏、蔡孟真與地方村民說，去年度因豪大雨影響，造成庄內民宅淹水、道路積水嚴重，且退水緩慢，居民環境髒亂苦不堪言。

另外，近年因氣候變遷影響，海平面抬升，台子村地勢低窪，受暴潮溢淹影響，外海波浪常越過漁港防波堤，使得港居積水嚴重，漁港硬體設施阻沙效果差，泥沙大量淤積於港區，影響漁民作業甚鉅。

張麗善日前邀集地方與縣府水利處長許宏博等人勘查，張麗善說，台子村是雲林最西邊的村落，長期飽受水患之苦，已請水利處立即改善東碼頭高低落差，並向漁業署爭取經費，進行漁港防波堤加高及延伸工程，保護漁民作業、村民安全。

許宏博表示，漁港東碼頭現存高低落差，已由縣府發包辦理改善，另漁港西、北防波堤需加高560公尺，所需工程經費約750萬元；西、南防波堤亦須一併往外海延伸180公尺，阻攔漂沙入港，所需工程經費約8500萬元，目前向漁業署爭取經費補助。

另外，有關台子村排水系統改善，縣府已委由專業工程顧問公司，針對庄內排水系統進行調查，研議在庄內新設集水井5處及排水箱涵更替605公尺，並擴增抽水站前池蓄洪量，概估所需經費為5530萬元，也會將持續向水利署爭取經費補助，以緩解水患困境。

雲林縣口湖鄉台子村地勢低，容易遇雨就淹積水，且村落裡的漁港東碼頭高低落差，也時常...
雲林縣口湖鄉台子村地勢低，容易遇雨就淹積水，且村落裡的漁港東碼頭高低落差，也時常造成港區淹水。圖／雲林縣府提供
分享
雲林縣口湖鄉台子村地勢低，容易遇雨就淹積水，且村落裡的漁港東碼頭高低落差，也時常...
雲林縣口湖鄉台子村地勢低，容易遇雨就淹積水，且村落裡的漁港東碼頭高低落差，也時常造成港區淹水。圖／雲林縣府提供
分享

張麗善

相關新聞

影／過年早創世募款不到二成 洪慈庸當愛心大使幫募款

2019-11-24 12:59

混搭美食更有味 鹽水農會推「甘溫雞」健康食

2019-11-24 12:40

插畫家馬克：這世代積極的人才會贏

2019-11-24 12:07

嘉義市花海節百花提早綻放 現在賞花美極了

2019-11-24 11:46

2019亞洲冬季棒球聯盟 斗六棒球場開打

2019-11-24 11:27

台南善化「抓周趴」親子同框添樂趣

2019-11-24 10:49

雲林花生大戰／張麗善告誹謗 蘇治芬：張應道歉

2019-11-24 00:15

「希望有一條厚棉被…」嘉市號召「耶誕老公公」送愛

2019-11-23 23:20

4路線遊西拉雅風景區 遊湖逛老街、泡湯喝咖啡

2019-11-23 23:14

南市議員推光電設施自治條例 市府：疊床架屋 阻礙行政效率

2019-11-23 23:10

洪秀柱訪基層 質疑台南民進黨長期壟斷阻礙發展

2019-11-23 20:08

翁章梁首度抨擊在野參選人 林國慶：政見在選舉公報上

2019-11-23 19:55

列管珍貴樹木不敵褐根病 南一中師生不捨

2019-11-23 19:48

雲林巾彩耕地藝術節開幕 毛巾與耕地擦出藝術火花

2019-11-23 16:51

韓國瑜蔡英文明晚水上尬場 鐵路高架化成攻防議題

2019-11-23 16:39

藍綠總統候選人嘉義大拚場 警出動250名警力

2019-11-23 16:34

「只想要一條厚棉被」孩子小小心願讓人心疼

2019-11-23 14:45

推動程式教育 張嘉郡：進入國會將全力爭取資源

2019-11-23 13:38

雲林花生大戰...張麗善告毀謗 蘇治芬要她先道歉

2019-11-23 13:24

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

蔡英文韓國瑜明晚尬場 5公里外故宮南院空拍競賽照常飛

2019-11-23 11:44

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48

苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59

鄭文燦任內首調 桃園市計程車新費率12月20日上路

2019-11-23 20:05

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04

蘆竹市民看過來！ 好市多「黑色購物節」交通有管制

2019-11-23 15:10

台南市府約聘僱及臨時人員統一招考 22人錄取

2019-11-23 20:06

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

小花蔓澤蘭收購差一截 野外遍地開花恐成災

2019-11-24 07:54

影／韓國瑜遲到一小時 在中州沒與吳敦義大進場

2019-11-23 20:41

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

影／台中大坑1號和6號步道整修半年 完工重新開放

2019-11-24 09:48

南投東埔溫泉浴衣火把踩街 熱情森巴舞讓遊客嗨翻

2019-11-24 08:21

影／海豚、神轎 西濱白沙屯「媽祖意象公園」近完工

2019-11-23 19:36

國門陸橋施工 25日起封橋改道恐陷大塞車

2019-11-24 12:08

林智堅直播獻唱紅豆 呼籲大家用唱歌挺林夕、撐香港

2019-11-23 17:20

影／蔡英文宜蘭造勢場 主持人陳亭妃：破2萬人

2019-11-23 20:43

影／小英全台只陪他登記今再加持 讚少年囝仔蔡適應不簡單

2019-11-23 17:50

翁章梁首度抨擊在野參選人 林國慶：政見在選舉公報上

2019-11-23 19:55

現身挺侄子蘇震清戰屏南 蘇嘉全：總部成立小英會來

2019-11-23 16:38

列管珍貴樹木不敵褐根病 南一中師生不捨

2019-11-23 19:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top