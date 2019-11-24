雲林最西邊的村落飽受水患 張麗善：向水利署爭取改善

2019-11-24 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林縣口湖鄉台子村地勢低，容易遇雨就淹積水，且村落裡的漁港東碼頭高低落差，也時常港區淹水；雲林縣長張麗善日前到場會勘，指示縣府水利處改善漁港機能和庄內排水系統。

同縣議員黃文祥、蕭慧敏、蔡孟真與地方村民說，去年度因豪大雨影響，造成庄內民宅淹水、道路積水嚴重，且退水緩慢，居民環境髒亂苦不堪言。

另外，近年因氣候變遷影響，海平面抬升，台子村地勢低窪，受暴潮溢淹影響，外海波浪常越過漁港防波堤，使得港居積水嚴重，漁港硬體設施阻沙效果差，泥沙大量淤積於港區，影響漁民作業甚鉅。

張麗善日前邀集地方與縣府水利處長許宏博等人勘查，張麗善說，台子村是雲林最西邊的村落，長期飽受水患之苦，已請水利處立即改善東碼頭高低落差，並向漁業署爭取經費，進行漁港防波堤加高及延伸工程，保護漁民作業、村民安全。

許宏博表示，漁港東碼頭現存高低落差，已由縣府發包辦理改善，另漁港西、北防波堤需加高560公尺，所需工程經費約750萬元；西、南防波堤亦須一併往外海延伸180公尺，阻攔漂沙入港，所需工程經費約8500萬元，目前向漁業署爭取經費補助。