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台南參與式預算投票 打破國發會平台紀錄

2019-11-24 14:41中央社 台南24日電

台南市環保局今年推動「低碳永續家園」及「社區為本調適」參與式預算，讓市民透過行政院國家發展委員會Join網路平台進行投票，全程9天逾2萬人投票，創下這個平台的紀錄。

台南市環保局推動參與式預算的投票，今年邁入第3年，也是第1年採用全網路投票，投票平台是國發會Join網路平台，目的是讓市民參與市政政策的推動。

環保局今年推動項目是「低碳永續家園」及「社區為本調適」，投票日期是11月14日至22日，只要年滿18歲的台南市民都能投票。

環保局統計，9天共有2萬3094名市民參與投票，也創下join平台最多投票數的記錄，顯示台南的審議民主及全民參與時代正式來臨。

環保局人員表示，環保局過去2年推動參與式預算投票，第1年是人工投票，只有349人投票，第2年是人工投票及網路投票兼具，投票數也僅約1200票，今年逾2萬票，遠遠超出預期。

環保局人員說，國發會Join平台於民國104年2月開啟，新北市政府社會局105年及107年曾透過這個平台辦理參與式預算投票，得票數分別是1458票及1萬3315票，但台南市今年投票數逾2萬票，已獲國發會告知這是平台開放以來最多票數。

在這次投票中，「低碳永續家園」被選出的提案有8個，分別是「佳里區延平社區發展協會：要樂不要熱，惹草不拈花」、「佳里區禮化社區發展協會：照亮禮化，風動社區」、「佳里區文新里辦公處：照顧老人關懷據點」。

還有「後壁區竹新里辦公處：築新低碳家園啟蒙運動」、「將軍區將軍社區發展協會：將軍減碳-景點巷弄綠能節電方案」、「學甲區平西社區發展協會：節能創電，平西亮起來」、「後壁區侯伯里：後壁之驛好望角」、「關廟區新光社區發展協會：鹽水溪源頭．旺萊ㄟ故鄉－流域水岸生態關注課程」等。

「社區為本調適」提案則由「將軍區廣山里：水災救災效率提升計畫」勝出。

環保局人員說，這些提案將可獲得補助完成計畫的執行，以實踐低碳調適與永續家園的夢想。

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